В Петербурге раскрыли убийство 15-летней давности

Оперативники из Петродворцового угрозыска задержали мужчину, подозреваемого в убийстве женщины 42 лет в лесном массиве. Об этом 5 октября сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Убийцу женщины, чей труп был найдет у дома №17 по Богумиловской улице в Ломоносове, искали 15 лет. Только сейчас полицейским удалось задержать 50-летнего ранее судимого подозреваемого.

«Он полностью изобличен в совершении преступления. Ему избрана мера пресечения», – отметили в ведомстве.