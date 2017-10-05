Кокорин рассказал, почему Дзюба не ушел из «Зенита»

Форвард «Зенита» Александр Кокорин рассказал об игровых проблемах своего партнера по команде Артема Дзюбы и разговоре с ним по поводу перехода в другой клуб.

«Дзюба сильно переживал из-за своего непопадания в состав «Зенита». На носу ЧМ-2018, и он хочет на нем сыграть и быть в обойме сборной. У него состоялся разговор с Манчини, где он объяснил, что ему необходимо играть. Я думаю, в какой-то момент Роберто понял, что на него можно рассчитывать. И вы сами видите, что Артем не раз выходил в стартовом составе.

Я не могу сказать, хотел он уйти из «Зенита» или нет. Разговоры были. Но я ему сказал, что, если ты уйдешь отсюда, твоя карьера пойдет вниз, и ты совершишь ошибку. Я сказал ему так, потому что прекрасно знаю его способности как игрока. Фактически я его уговорил не уходить никуда и сказал, что за место в основе нужно бороться и доказывать здесь. «Зенит» – самый сильный клуб России на данный момент. Прежде чем идти куда-то в неизвестность, надо пробовать свои силы здесь», – цитирует Кокорина «Советский Спорт» в четверг, 5 октября.

Напомним, Артем Дзюба на старте сезона почти перестал попадать в стартовый состав, все чаще оставаясь на скамейке запасных, хотя последние два года он был безоговорочным игроком основы. Российские и зарубежные издания писали о его возможном уходе из-за сложившейся ситуации. Наибольшую заинтересованность к Дзюбе проявлял турецкий «Фенербахче», где играют три бывших зенитовца Луиш Нету, Мартин Шкртел и Жулиано. Однако в четырех из шести последних матчей «Зенита» (кроме игры в Кубке России против «Динамо СПб» и в Лиге Европы против «Реал Сосьедада») Артем выходил на поле с первых минут. В первом матче группового этапа Лиги Европы против «Вардара» (5:0) он сумел забить свой первый мяч в сезоне. Его среднее игровое время выросло с 41 минуты на старте сезона до 56 минут.