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05.10.2017 11:57
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Байкеры заглядываются на «Красный треугольник»

В бывшем «Красном треугольнике» могут расположиться спортивный и байкерский кластеры. Фонд имущества Петербурга ищет содержание для будущего редевелопмента.
Байкеры заглядываются на «Красный треугольник»
Сергей Ермохин/Интерпресс

Завесу над перспективами депрессивной территории бывшего завода «Красный треугольник» немного приоткрыли 4 октября в рамках недели московского института «Стрелка». На одной из дискуссий выступили представители двух потенциальных инвесторов, которые могут войти в проект редевелопмента завода. Они готовы вложиться в освоение от 10 по 40 процентов территории ныне аварийных зданий завода.

Пока свои проекты представили двое: бизнесмен Александр Подсекин и вице-президент Ассоциации «Мотоциклисты Санкт-Петербурга» Михаил Некрасов. Первый предлагает устроить на набережной Обводного канала территорию спорта, второй — царство байкеров.

«Мы сейчас планируем под развитие порядка сорока тысяч, более конкретные планы есть на 10-15 тысяч», – уточнил Некрасов в разговоре с «Фонтанкой». По его словам, в случае одобрения городом здесь появится целый кластер, базирующийся на мотодвижении. В его состав войдет Мотомузей на 1-1,5 тыс. кв. м, реставрационные мастерские для мотоциклов, мастерские по их конструированию, спортзал на 300-500 кв. м, концертный зал площадью до 1500 кв м, центральная городская мотопарковка, образовательный кластер и Петербургский международный центр мототуризма. В городе насчитывается около 120 тысяч байкеров, и атмосфера бывшего завода как нельзя лучше подходит для создания именно таких технологичных экспозиций и центров, считает Некрасов. «Но и музыка, блюз, рок-н-ролл, все это, что сопутствует байкеру, тоже тут будет», – заявил он.

Проект, по его словам, еще в стадии формирования, экономика его пока не ясна. Что касается инвестиций, то Ассоциация мотоциклистов СПб, как пояснил вице-президент, вела переговоры с некоторыми руководителями частных коллекций. «Наши соучастники в данном деле — крупные бизнесмены. Они обладают достаточными финансовыми возможностями. И для них создание музея частных коллекций является возможностью самореализации, потому что сейчас все эти экспонаты либо по домам стоят, либо за границей. Это очень интересно, мы хотели бы показать их городу, так что это наполовину социальный проект. Но и коммерческий, потому что, скажем, мотомузей в Риге весьма успешен и прибылен. Мотомузей — не мертвая история, она живая, мы хотим создать интерактивные пространства, опыт уже есть, – поделился байкер. Однако называть своих партнеров более конкретно не стал. – Сейчас мы в стадии формирования предложений, все будет зависеть от решения города. Что касается цен, то скажу, что байкеры — культура демократичная. Если получится, то и бесплатно, может быть, что-то будет. Во всяком случае, запланированы детские секции, где наши ребята будут обучать детей бесплатно».

О возможном участии Александра Залдостанова (Хирурга) в проекте Некрасов высказался аккуратно: «Питерская мотокультура — она несколько другая. И настроения тут другие. Московская байкерская культура более коммерциализирована и политизирована. О его участии здесь мы не говорили, не встречались и пока не планируем. Мы нашу мотокультуру хотим продвигать: больше технологии, развлечения, работы с детьми, самореализации».

Другим крупным «смысловым блоком» в будущем наполнении «Красного треугольника» может стать спорт. Планами по созданию соответствующего кластера поделился Александр Подсекин.

«Мы предполагаем начать с 15-20 тысяч метров. Чтобы сделать разные виды спорта и посмотреть, на что будет акцент. И дальше делать расширение либо трансформацию проекта, – пояснил бизнесмен «Фонтанке». – У нас много разных компаний, мы занимаемся редевелопментом. Переносим заводы, старые заброшенные площадки, институты, трансформируем в какое-то новое пространство, строим».

По словам предпринимателя, его проект предполагает подготовку площадок, которые могут быть использованы для самых разных видов спорта (под сдачу в аренду). «У нас сейчас люди в центре города снимают площадки под баскетбол, бокс, хоккей. А тут можно устроить все, что угодно, внутри завода никаких КГИОПовских ограничений нет, можно делать любые мероприятия и точки притяжения. Тут могут быть скалодромы, сквош, баскетбол, хоккей и так далее, – пояснил он. – Все зависит от интереса людей: будет спрос, будем под него трансформировать».

Вложения в такой проект инвестор оценил в сумму не менее 200-300 млн рублей. Отметим, что уже сейчас в зданиях бывшего завода есть крупный скалодром и даже футбольное поле, занимающее целый этаж.

Согласно данным СПАРК, Подсекин — глава и единственный владелец ООО «Эскалатор», а также ряда фирм с юридическим адресом на 20-й линии Васильевского острова, в том числе занимающихся недвижимостью, и совладелец ЗАО «Латрэс». Последнее известно как производитель поэтажных эскалаторов, контролирует его Владимир Сойфер; предприятие, один из наследников ленинградского завода «Эскалатор» имени Котлякова (второй — ЗАО «ЭЛЭС»), когда-то претендовало на производство эскалаторов для перехода между станциями метро «Сенная площадь» и «Спасская». Интересно, что в 2014 году Подсекин выступал как заказчик демонтажа старых корпусов эскалаторного завода на Малом проспекте В.О., 52, будучи собственником участка. Сейчас на этом месте заканчивается строительство жилого комплекса «Фьорд» от компании «ЮИТ».

Кроме того, Подсекин — совладелец ООО «Эвобиос», которая занимается производством и распределением газообразного топлива. И эта компания также предполагает войти в реновацию «Красного треугольника». «Планируем очистные сооружения завода замкнуть на себя, получать биогаз, из него производить электричество. И это будут тоже рабочие места», – пояснил «Фонтанке» предприниматель.

О реновации городом «Красного треугольника» стало известно 16 августа. Оператором развития назначен Фонд имущества; участок ранее, в апреле, был включен в список территорий под проекты комплексного устойчивого развития. Фонд уже запросил 150 млн рублей из бюджета на создание концепции развития участка, окупиться они должны за счет аренды городских площадей, в течение трех лет. Кроме города, на территории бывшего завода, обанкротившегося в 2002 году, имеются сотни собственников, в том числе и те, которые обосновались тут путем самозахвата. Глава Фонда имущества ранее заявлял в СМИ, что такие собственники получат возможность легализоваться, поучаствовав в торгах на право аренды на общих основаниях. Однако есть здесь и крупные собственники, успевшие продвинуться в деле реконструкции бывшей промышленной площадки — например, ГК «Музей», которая реконструировала под бизнес–центры 25 тыс. кв. м зданий и сдает их в аренду. На данный момент все собственники действуют обособленно, вне рамок единой стратегии. Кстати, последнюю уже не раз пытались создать — например, та же ГК «Музей» совместно с GVA Sawyer в 2005 году предложила создать на территории завода многофункциональный комплекс с офисами, гостиницами, магазинами и развлекательными объектами. Но идею похоронили, не договорившись со другими собственниками.

По словам главы Фонда имущества Дениса Мартюшева, свободных площадей, принадлежащих городу, на территории «Красного треугольника» сейчас порядка 100 тысяч кв. метров, а число потенциальных инвесторов исчисляется уже десятками. Как подчеркивает чиновник, говорить о том, кто займет больше площадей, пока рано.

«Это место нравится инвесторам, оно легко приспосабливается под любые цели, и, что важно, их можно реализовать в исторической части города, не разрушая ее, – пояснил Мартюшев «Фонтанке». – Здесь охраняются только внешние фасады, конфигурация зданий. Высотность повышать не будем, здания сохранятся в существующих объемах, а внутри там большие открытые пространства, которые позволяют что угодно создавать — от музеев и выставок до новых типов производств, общественных пространств и так далее. Чего не будет — так это сплошной коммерциализации. Там, кроме спорта и мотомузея, есть заявки уже на галереи, художественные школы, даже на новый театр. Кроме того, вся свободная территория внутри, мы надеемся, будет очищена и озеленена, новых сооружений там не будет».

Елена Зеликова,
«Фонтанка.ру»


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