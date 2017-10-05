При наезде электрички в Приморском районе погибла школьница

Стала известна личность девушки, сбитой насмерть электричкой на севере Петербурга утром 5 октября. Это несовершеннолетняя ученица одной из школ города.

Как сообщили «Фонтанке» родные погибшей, ей 16 лет. Она училась в расположенной неподалеку гимназии. По словам родственников, рядом с переездом у Туристской улицы есть еще как минимум одно детское заведение — школа фигурного катания олимпийского резерва, чьи воспитанники также должны переходить через переезд, где сегодня случилось несчастье.

Как писала «Фонтанка», в указанном месте с начала года погибает уже пятый человек, но в Российских железных дорогах, куда жаловались жители, считают переезд безопасным.

Электричка из Белоострова сбила девушку около 9 утра. Транспортная полиция проводит проверку всех обстоятельств произошедшего. По предварительной информации, семафор на переезде был неисправен.