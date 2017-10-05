СКР: Обыски в «Открытой России» связаны с финансированием её ИП из-за рубежа

Следственный комитет России прокомментировал обыски по столичным адресам представителей движения «Открытая Россия», которые прошли утром 5 октября.

Следователи уверены, что члены движения по-прежнему получают деньги из-за рубежа, несмотря на то, что британская организация «Открытая Россия» была признана нежелательной.

Кроме того, СКР продолжает рассматривать версию о том, что движение финансируется за счёт средств, полученных от легализации ранее похищенного имущества руководством компании «ЮКОС».

«Следователями и подразделениями МВД России проводятся обыски в жилище и на местах работы индивидуальных предпринимателей и иных лиц, финансируемых из-за рубежа со счетов организаций, подконтрольных Ходорковскому, Невзлину, и другими участниками возглавляемой ими группы», – говорится в официальном заявлении СКР.

Напомним, рано утром по нескольким адресам, где живут сотрудники «Открытки», пришли следователи, написали активисты движения в соцсетях. К восьми утра было известно, что обыски начались в квартире главного редактора сайта «Открытой России» Вероники Куцылло, у родителей председателя одноименного движения Александра Соловьева, системного администратора редакции Артема Минича и дочери главного редактора Центра управления расследованиями Андрея Коняхина. Соратники также не могут связаться с исполнительным директором ОР Тимуром Валеевым.