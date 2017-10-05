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05.10.2017 11:35

Нападающий «Зенита» Кокорин раскрыл секрет своей возросшей результативности

Нападающий петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Кокорин рассказал о причинах своей резко возросшей в текущем сезоне результативности. Интервью с игроком опубликовало издание «Советский Спорт» 5 октября.

«Луческу в «Зените» ставил меня на не совсем удобную позицию: были новые требования, которые я старался выполнять. Но мне больше хотелось самому забивать, чем носиться, скажем, в центре и выгрызать мячи. Потом тренер меня начал ставить вместо Артема в центр нападения, и я стал играть намного лучше. В конце сезона мы все-таки пришли к мнению, что мне лучше играть ближе к Дзюбе, но уже было поздно. Понятно, что наблюдать за мной сейчас намного интереснее. Но это все благодаря тому, что я нашел место в команде. Это не тренерская ошибка со стороны Луческу. В тот момент надо было выбирать, кому играть: либо Дзюбе, либо мне. Артем был на пике формы, ну а меня нужно было как-то пристроить к нему. Мы можем с Артемом играть вместе и сейчас. Манчини предоставил мне такую свободу, что я могу играть по всему фронту атаки. Меня это раскрепощает, и я получаю удовольствие от игры», – цитирует Кокорина «Советский Спорт».

В текущем сезоне на счету Кокорина уже 15 голов в 18 матчах за «Зенит» во всех официальных турнирах. В прошлом сезоне в 38 матчах за клуб на его счету было 10 голов, а в позапрошлом – в 29 играх – восемь.


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