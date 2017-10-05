СМИ: С начала волны звонков о лжеминировании в РФ эвакуировали 800 тыс. человек

Почти 800 тыс. человек эвакуировали в 120 городах России с начала массовых ложных звонков о минировании из почти 2 тыс. зданий.

Об этом 5 октября пишет РИА Новости, ссылаясь на источник в экстренных службах.

Ранее сообщалось об эвакуации после угроз взрывов из более чем 1,66 тыс. объектов с массовым пребыванием людей почти 630 тыс. человек.

В среду волна анонимных звонков прокатилась по Челябинску: «минировали» около 40 объектов, в том числе вузы, школы, детсады, торговые комплексы, а также здания ГУФСИН и горадминистрации. Бомб нигде не нашли.

Марафон телефонных террористов начался 10 сентября. Атака на Петербург пришлась на 14-е число: правоохранительные органы получили 31 сообщение (звонки и СМС) о заложенных бомбах. В список попали три районные администрации (Центральный, Невский, Приморский районы), почти два десятка торговых центров, два жилых дома. Не остались в стороне даже Смольный и ЗакС. Силовики обследовали все объекты, угроза взрывов не подтвердилась ни в одном случае.