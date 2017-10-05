Орешкин предсказал российской экономике долгосрочный рост

Министр экономического развития Максим Орешкин прогнозирует долгосрочный характер новой фазы экономического роста.

Как пишет RNS, чиновник заявил об этом в ходе российско-саудовского инвестиционного форума в Москве 5 октября.

«В текущем году российская экономика после двух непростых лет вошла в новую фазу экономического роста, сейчас темпы роста ВВП превышают 2%, по итогам года мы ожидаем 2,1%, инфляция снизилась до отметки в 3%, золотовалютные резервы активно растут и на текущий момент составляют $427 млрд», – сказал он.

По словам Орешкина, волатильность цен на нефть остаётся фактором риска для российской экономики.

«В этом году мы имеем новую конструкцию правил по снижению влияния волатильности нефтяных цен», – сообщил министр.

Ранее Орешкин заявлял, что Россия вышла из кризиса и предсказывал, что инфляция по итогам года будет ниже 3,5%, а ипотечные ставки – ниже 10%.