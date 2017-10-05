СМИ: План программы развития цифровой экономики России откладывает «закон Яровой»

В плане программы «Цифровая экономика» российского правительства прописана отсрочка вступления в силу «закона Яровой».

Об этом 5 октября со ссылкой на текст документа пишут «Ведомости». Перенос сроков хранения данных пользователей указан в документе как один из способов стимулирования операторов связи для развития сетей и передовых технологий. План, который цитирует газета, рассчитан до 2020 года.

Помимо этого операторам предложили предоставить налоговые льготы и снизить отчисления в фонд универсальных услуг связи.

Программу по развитию цифровой экономики в 2016 году предложил разработать президент Владимир Путин, она рассчитана до 2024 года. Правительство утвердило программу в июле 2017 года. Ежегодные расходы на программу министр связи Николай Никифоров оценивал в 100 млрд рублей.

Пакет «антитеррористических» законов депутата Ирины Яровой и сенатора Виктора Озерова был принят в 2016 году. Он предполагает, что с лета 2018 года все операторы связи и интернет-провайдеры должны будут в течение полугода хранить всю переписку пользователей.