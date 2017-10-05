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05.10.2017 10:25

ЖК Botanica от «Эталон ЛенСпецСМУ» получил аккредитацию сразу трех банков

ЖК Botanica от «Эталон ЛенСпецСМУ» получил аккредитацию сразу трех банков
ГК «Эталон»

ПАО «АК БАРС» БАНК, АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) и ПАО «Банк «Санкт-Петербург» аккредитовали новый жилой комплекс бизнес-класса Botanica, который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в Петроградском районе Санкт-Петербурга по адресу: Аптекарский пр., 5.

Теперь квартиру можно приобрести в ипотеку от «АК БАРС» БАНКА  с процентной ставкой от 9,9% годовых. Минимальный первоначальный взнос: от 10% стоимости квартиры. Лимит кредита определяется по оценке платежеспособности заемщика.

В «Абсолют Банке» оформить ипотеку на покупку квартиры можно при условии внесения первоначального взноса от 15% стоимости квартиры. Процентная ставка от 9,75%, с установленным лимитом до 9 млн рублей.

«Банк «Санкт-Петербург» выдает ипотеку на покупку квартиры при условии внесения первоначального взноса от 10% стоимости квартиры. Процентная ставка от 10,75%, с установленным лимитом до 12 млн рублей.

Все банки предоставляют ипотечный кредит на максимальный срок до 25 лет.

Жилой комплекс Botanica – это два современных дома на 356 квартир, с паркингом на 363 автомобиля и встроенными коммерческими помещениями. В комплексе представлены как просторные однокомнатные, так и эксклюзивные четырехкомнатные квартиры. Предусмотрены квартиры с теплыми лоджиями, а на верхних этажах – с террасами. Проект находится в непосредственной близости от живописной Аптекарской набережной, Ботанического сада и целого ряда исторических объектов – из окон будет открываться отличный вид на исторический центр. Это тихое место престижного Петроградского района в шаговой доступности от центра города с современной жилой, деловой и развлекательной инфраструктурой, вблизи культурных достопримечательностей. Рядом расположена вся необходимая для комфортной жизни инфраструктура: магазины, супермаркеты, организации сферы услуг, медицинские центры, детские сады и школы.

Ввод жилого комплекса Botanica в эксплуатацию запланирован на IV квартал 2019 года.

Справка о ГК «Эталон»


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ГК «Эталон»
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