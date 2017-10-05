Специалисты ликвидируют нефтеразлив в реке Славянке

Огромные масляные пятна утром 5 октября устраняют специалисты в устье реки Славянки, часть из них уже попала в Неву.

Как сообщает комитет по природопользованию, работники подведомственного Смольному предприятия «Пиларн» ищут источник загрязнения. Нефтяной шлейф растянулся от устья реки до местного железнодорожного моста. Тем временем на место разлива уже прибыли сотрудники Росприроднадзора по СЗФО. Петербуржцы, по их словам, также жалуются на нефтяные пятна в Неве в районе Рыбацкого проспекта у дома №18.

«Учитывая тот факт, что Славянка является притоком реки Невы, не исключается версия, что нефтепродукты попали именно из Славянки в главную водную артерию Петербурга», — отмечают в Росприроднадзоре.

Инспекторам предстоит установить все обстоятельства дела. Об итогах проверки сообщат позже.

В начале этой недели на территории золоотвала в устье реки Красненькой на юго-западе Петербурга была обнаружена нелегальная свалка строительных грунтов. Площадку нашли в месте впадения Красненькой в Финский залив. Грунты складывали как на берегу, так и непосредственно в акватории залива.