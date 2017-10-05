В Выборге ищут сбежавшего от полиции с музыкальной колонкой на плече

Днем 4 октября молодая женщина позвонила в полицию Каменногорска, сообщив, что гражданский муж ее избивает, угрожает и не выпускает из дома.

До приезда полиции мужчина успел сбежать. Из дома было изъято охотничье ружье, которое не проходит по учётам информационных баз, и пистолет в виде ручки. Оперативники проверили биографию драчуна и выяснили, что ранее он отбывал наказания за кражу, умышленное уничтожение чужого имущества и насильственные действия сексуального характера. Предположительно, мужчина подался в Выборг.

Подробности – в том числе, о том, при чем тут колонка на плече, – читайте на 47news.