В парке Александрино нашли повешенного мужчину

Полиция Кировского района устанавливает личность погибшего мужчины, тело которого обнаружили в парке в районе проспекта Ветеранов в Петербурге утром 4 октября. Рядом нашли электрический кабель.

Как стало известно «Фонтанке», в полицию района сообщение о том, что в лесопарке Александрино в районе дома 58 по проспекту Ветеранов найдено тело мужчины, поступило 5 октября около 10.20. Погибшего, мужчину на вид лет 40-45 в шапке, черной куртке, черных штанах и черных кроссовках, полицейские нашли уже на земле. По предварительной информации, очевидцы и скорая убрали тело погибшего от дерева.

Обстоятельства смерти мужчины, а также его личность устанавливаются.