Новый глава Дагестана Васильев: Даже не звоните сюда

Временно исполняющий обязанности главы Республики Дагестан Владимир Васильев отказывается общаться с прессой. «Я сейчас интервью не даю и не буду. Мне работать надо. Можете себе представить, сколько часов я теперь работаю? Вы мне даже не звоните сюда. Даже не пробуйте. Ответов на ваши вопросы не будет», — сказал Васильев «Фонтанке».

Бывший глава фракции «Единая Россия» в Государственной думе неожиданно был назначен Владимиром Путиным врио главы Дагестана в минувший вторник. Предыдущий руководитель республики Рамазан Абдулатипов накануне заявлял в прессе, что ждёт звонка от Васильева. Звонить первым своему преемнику он не будет, поскольку «старше на несколько лет». Рамазан Абдулатипов руководил Дагестаном с начала 2014 года. Выходец из структур МВД Владимир Васильев ранее не работал на Кавказе. С 2003 года был депутатом Государственной думы. Последние пять лет провел в должности вице-спикера нижней палаты российского парламента.