ВЦИОМ: Россияне доверяют Путину, а Медведеву — нет
Жители России доверительно относятся к президенту Владимиру Путину и министру обороны Сергею Шойгу. ВЦИОМ опубликовал 5 октября результаты своего ежемесячного опроса.
В рейтинге недоверия россиян первое место занял лидер ЛДПР Владимир Жириновский. На втором месте расположился премьер-министр Дмитрий Медведев. Бронзу опрошенные отдали Геннадию Зюганову.
Что же касается рейтинга доверия, то в нём лидером стал президент Путин. На втором месте — Шойгу. На третьем обосновался министр иностранных дел Сергей Лавров.
Последнее место в рейтинге доверия занимает главный оппозиционер страны Алексей Навальный.