ВЦИОМ: Россияне доверяют Путину, а Медведеву — нет

«Хороший слух» расширяет каталог услуг

Компания «Хороший слух», которая работает на рынке слухопротезирования в Москве уже более 8 лет, заявила о расширении услуг для потенциальных и действующих клиентов. Целью расширения, как отметили в компании, в приоритете является повышения комфорта жизни людей, испытывающих проблемы со слухом.