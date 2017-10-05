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Карету скорой помощи разбили на Благодатной
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В Тосно сбиты три мальчика
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10:30
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Общество
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05.10.2017 10:05

ВЦИОМ: Россияне доверяют Путину, а Медведеву — нет

Жители России доверительно относятся к президенту Владимиру Путину и министру обороны Сергею Шойгу. ВЦИОМ опубликовал 5 октября результаты своего ежемесячного опроса.

 

В рейтинге недоверия россиян первое место занял лидер ЛДПР Владимир Жириновский. На втором месте расположился премьер-министр Дмитрий Медведев. Бронзу опрошенные отдали Геннадию Зюганову.

 

Что же касается рейтинга доверия, то в нём лидером стал президент Путин. На втором месте — Шойгу. На третьем обосновался министр иностранных дел Сергей Лавров.

 

Последнее место в рейтинге доверия занимает главный оппозиционер страны Алексей Навальный.


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