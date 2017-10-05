Еще
12:08 05.10.2017
Пришлите свою новость!
12:00
В Петербурге раскрыли убийство 15-летней давности
11:55
Кокорин рассказал, почему Дзюба не ушел из «Зенита»
11:49
При наезде электрички в Приморском районе погибла школьница
11:41
СКР: Обыски в «Открытой России» связаны с финансированием её ИП из-за рубежа
11:35
Нападающий «Зенита» Кокорин раскрыл секрет своей возросшей результативности
11:30
СМИ: С начала волны звонков о лжеминировании в РФ эвакуировали 800 тыс. человек
11:25
Россияне стали чаще ездить в приграничную Финляндию для велосипедных прогулок
11:21
Карету скорой помощи разбили на Благодатной
11:16
Орешкин предсказал российской экономике долгосрочный рост
11:00
В Тосно сбиты три мальчика
10:57
СМИ: План программы развития цифровой экономики России откладывает «закон Яровой»
10:50
Специалисты ликвидируют нефтеразлив в реке Славянке
10:41
Гомеопатию предлагают маркировать словами «не обладает доказанными лечебными свойствами»
10:30
Чтобы жить в центре Петербурга, нужно 3,7 млн рублей
10:20
В Выборге ищут сбежавшего от полиции с музыкальной колонкой на плече
10:14
В парке Александрино нашли повешенного мужчину
10:10
Новый глава Дагестана Васильев: Даже не звоните сюда
10:05
ВЦИОМ: Россияне доверяют Путину, а Медведеву — нет
10:00
На Ново-Свирском канале во вспыхнувшем плавкране погиб человек
09:55
Россия может начать поставлять ракетные системы в Саудовскую Аравию
09:50
Электричка сбила женщину на севере Петербурга
09:46
Лжеполицейские выманили у финских пенсионеров полмиллиона евро
09:42
Шувалов вернулся к предложению продавать лекарства в супермаркетах
09:37
Московское шоссе остановило массовое ДТП с фурами
09:35
Карманные воры лишили двух иностранцев за сутки денег и хорошего настроения
09:30
Бухгалтер продуктовой фирмы пожаловалась на вымогателя, закрывшего её в бизнес-центре
09:22
Минобороны РФ: Бомбардировщик уничтожил 49 боевиков «Джебхат ан-Нусры»
08:56
Девушка выпала из окна на Лиговском проспекте
08:51
«Улица Дыбенко» открыта
08:50
В Минкульте готовы вместо повышения цены прокатного удостоверения ввести процентные отчисления
08:35
Маршрутка на Руставели разбилась и отправила автобус на газон
08:32
Метро «Улица Дыбенко» закрыто
08:30
Сотрудников «Открытой России» обыскивают по делу 14-летней давности
08:05
Фонд имущества продаст служебный корпус усадьбы Орловых-Денисовых в Коломягах
07:58
ФБР: Стрелок в Вегасе не был связан с террористами
07:42
Эсеры просят спасти Уткину дачу
07:37
В Канаде приняли свой «акт Магнитского»
01:59
Продолжение “Бегущего по лезвию” выходит в прокат
01:39
Идрис Эльба и Кейт Уинслет сыграют выживших в авиакатастрофе
01:23
Редактор «Звезды» расскажет об истории русской свободы
01:15
Спортивную драму про великих теннисистов покажут в кино
00:49
В Турции арестовали сотрудника американского консульства
00:33
Президент Мексики выразил соболезнования Трампу
00:20
В Вильнюсе из-за найденного снаряда эвакуировали несколько кварталов
00:07
Трамп похвалил полицию за работу во время стрельбы в Лас-Вегасе
04/10
Саудовская Аравия вложится в 25 российских проектов
04/10
Биржи США выросли
04/10
Под королем Саудовской Аравии во Внуково остановился трап-эскалатор
04/10
Лидер «Христианского государства» мог угрожать кинотеатрам, чтобы заработать на их прикрытии
04/10
Цены на нефть падают
04/10
Король Саудовской Аравии прилетел в Москву
04/10
Власти Польши заявили о покупке партии угля из Донбасса
04/10
Объем инвестиций в коммерческую недвижимость России за год сократился почти вдвое
04/10
Путин поменял губернатора Приморского края
04/10
Петербургская Fort Group претендует на торговые центры в Москве
04/10
В Осиновой Роще после падения с высоты погибла девочка 15 лет
04/10
Бомбу в метро «Кировский завод» не нашли
04/10
Корреспондента НТВ задержали на Украине за то, что он резал «Киевский» торт
04/10
Прогноз: К весне ипотечные ставки могут снизиться до 8%
04/10
Метро "Кировский завод" закрыто больше часа
04/10
Россия рекордно скупает золото
04/10
Господдержка позволит дополнительно построить в РФ 8 млн кв. м жилья
04/10
Потерявший участников зимнего заплыва судоводитель стал фигурантом уголовного дела
04/10
Пациентам с депрессией усложнили жизнь новыми правилами продажи лекарств
04/10
Петербургский избирком накажет партии, не сдавшие вовремя финансовую отчетность
04/10
На границе с Финляндией могут появиться спецполосы для автобусов с футбольными болельщиками
04/10
В Петербурге сайентолога отдали под суд за продажу несуществующих квартир на 33 миллиона
04/10
СКА повторил рекорд КХЛ по количеству побед подряд
04/10
МЧС России закупило квадрокоптеры в полтора раза дороже рыночной цены
04/10
“Фонтанка” за 60 секунд — 4 октября
Предыдущие новости
Архив материалов
Происшествия
Версия для печати
05.10.2017 09:50

Электричка сбила женщину на севере Петербурга

Транспортная полиция проводит проверку по факту смертельного травмирования электропоездом женщины в Приморском районе утром 5 октября.

 

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе УТ МВД по СЗФО, трагический инцидент произошел около 9 утра на перегоне Лахта-Яхтенное. По данным очевидцев, это переезд в районе улицы Туристской. Женщина пересекала пути и попала под колеса электрички, которая ехала из Белоострова в Петербург. Причем машинист и сигналил ей, и применил экстренное торможение, но остановить состав не успел — произошел наезд.

 

Сейчас устанавливаются личность погибшей и все обстоятельства инцидента.

Как сообщают «Фонтанке» местные жители, это уже пятая гибель на переезде с начала года. Поезда сбивали людей тут 6 февраля, 27 июля, 31 июля и 4 сентября. Жители писали в РЖД с предложением, чтобы поезда делали остановку перед опасным переходом. Однако в ответе компании их уверяли, что переезд соответствует всем нормам безопасности.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Securika St. Petersburg
04.10.2017 15:48

Выставка технических средств охраны и оборудования состоится в Петербурге 25-27 октября

С 25 по 27 октября 2017 года в Санкт-Петербурге, в КВЦ «ЭКСПОФОРУМ» пройдет 26-я Международная выставка технических средств охраны и оборудования для обеспечения безопасности и противопожарной защиты Securika St. Petersburg
«Как поступить в вуз в 2018 году?»
04.10.2017 12:55

Внимание, 11 класс: вузы РФ опубликовали правила приема на 2018 год

Можно сказать, что дан официальный старт в подготовке к поступлению для нынешних одиннадцатиклассников. Чем знания тонкостей приемной кампании помогут в поступлении? Как пройти на бюджет в ТОП вуз? Обо всем этом расскажут 8 октября на форуме для старшеклассников и их родителей «Как поступить в вуз в 2018 году?»
Фото Pixabay.com
04.10.2017 11:28

Авиакомпания «Победа» запустила грандиозную распродажу по всем маршрутам

Низкобюджетная авиакомпания «Победа» запустила грандиозную распродажу для повышения доступности авиаперевозок и стимулирования спроса
Материалы рубрики
Новости
Статьи
В Петербурге раскрыли убийство 15-летней давности
При наезде электрички в Приморском районе погибла школьница
СКР: Обыски в «Открытой России» связаны с финансированием её ИП из-за рубежа
СМИ: С начала волны звонков о лжеминировании в РФ эвакуировали 800 тыс. человек
В Выборге ищут сбежавшего от полиции с музыкальной колонкой на плече
В парке Александрино нашли повешенного мужчину
На Ново-Свирском канале во вспыхнувшем плавкране погиб человек
Электричка сбила женщину на севере Петербурга
Московское шоссе остановило массовое ДТП с фурами
Карманные воры лишили двух иностранцев за сутки денег и хорошего настроения
По братьям ударили единым решением
Расстрел шестисот одним пальцем
Унижение за свой счет
Разведчик США провалился на Тамаре
Серега и Петя были в полпредстве
Неучтенные драгоценности полпредства
Командующего ВДВ подставили под удар
"Запад-2017" под ударом с воздуха
За одни разбитые очки ответят семь полицейских
Кто минирует Россию
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Специалисты ликвидируют нефтеразлив в реке Славянке

ТЭФИ-2017: Лучшие моменты работ победителей телевизионной премии

Фрагмент проекта Bird’s Eye/Предоставлено институтом "Стрелка"

«Стрелка в Петербурге»: 5 проектов для побережья Финского залива

Новости компаний
Securika St. Petersburg
04.10.2017 15:48
Выставка технических средств охраны и оборудования состоится в Петербурге 25-27 октября
С 25 по 27 октября 2017 года в Санкт-Петербурге, в КВЦ «ЭКСПОФОРУМ» пройдет 26-я Международная выставка технических средств охраны и оборудования для обеспечения безопасности и противопожарной защиты Securika St. Petersburg
«Как поступить в вуз в 2018 году?»
04.10.2017 12:55
Внимание, 11 класс: вузы РФ опубликовали правила приема на 2018 год
Можно сказать, что дан официальный старт в подготовке к поступлению для нынешних одиннадцатиклассников. Чем знания тонкостей приемной кампании помогут в поступлении? Как пройти на бюджет в ТОП вуз? Обо всем этом расскажут 8 октября на форуме для старшеклассников и их родителей «Как поступить в вуз в 2018 году?»
Фото Pixabay.com
04.10.2017 11:28
Авиакомпания «Победа» запустила грандиозную распродажу по всем маршрутам
Низкобюджетная авиакомпания «Победа» запустила грандиозную распродажу для повышения доступности авиаперевозок и стимулирования спроса
Health&Medical Tourism
03.10.2017 10:00
Выставка услуг в сфере медицинского и оздоровительного туризма состоится в Петербурге
Приглашаем посетить 5-ю Международную выставку услуг в сфере медицинского и оздоровительного туризма "Health&Medical Tourism" 11-13 октября 2017 года в КВЦ «ЭКСПОФОРУМ» в Санкт-Петербурге
Фото Pixabay.com
29.09.2017 10:00
Студенты - архитекторы усовершенствуют городскую среду
Очевидно, что городские территории должны быть не только чистыми и безопасными, но также красивыми, комфортными для жителей. Особая надежда в развитии функциональной городской среды возлагается на молодых архитекторов
«Российская Стекольная Компания»
28.09.2017 18:06
В России начались продажи X-ONE: окон со сверхспособностями
«Российская Стекольная Компания», входящая в список крупнейших предприятий по переработке стекла, презентовала новый продукт: X-ONE – окна со сверхспособностями.
ФК «Тосно»
27.09.2017 15:09
Болей за областных
Уже в эту субботу новичок Премьер-Лиги этого сезона – областной ФК «Тосно» примет на стадионе «Петровский» грозненский «Ахмат», занимающий на данный момент 5 место в турнирной таблице РОСГОССТРАХ Чемпионата России
Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita
22.09.2017 15:54
WorldVita поможет Ростовской Областной детской клинической больнице
Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita в рамках реализации программы «Оснащение детских медицинских учреждений» произведет поставку высокотехнологичного оборудования для пациентов Областной детской клинической больницы города Ростов-на-Дону
Фото Pixabay.com
20.09.2017 17:48
Пассажирский порт Санкт-Петербург приглашает посетить парусную гонку
21 сентября 2017 года, с 10:30 до 17:00 в рамках продолжения праздника спорта «Морская Миля-2017» в яхт-клубе «Геркулес» состоится старт парусных гонок на яхтах класса Platu 25
«АРТ Личность»
19.09.2017 10:01
«АРТ Личность» проведет бесплатные тренинги для детей
С 19 по 21 сентября «АРТ Личность» проведет открытые уроки по развитию различных навыков у детей
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.