Электричка сбила женщину на севере Петербурга

Транспортная полиция проводит проверку по факту смертельного травмирования электропоездом женщины в Приморском районе утром 5 октября.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе УТ МВД по СЗФО, трагический инцидент произошел около 9 утра на перегоне Лахта-Яхтенное. По данным очевидцев, это переезд в районе улицы Туристской. Женщина пересекала пути и попала под колеса электрички, которая ехала из Белоострова в Петербург. Причем машинист и сигналил ей, и применил экстренное торможение, но остановить состав не успел — произошел наезд.

Сейчас устанавливаются личность погибшей и все обстоятельства инцидента.

Как сообщают «Фонтанке» местные жители, это уже пятая гибель на переезде с начала года. Поезда сбивали людей тут 6 февраля, 27 июля, 31 июля и 4 сентября. Жители писали в РЖД с предложением, чтобы поезда делали остановку перед опасным переходом. Однако в ответе компании их уверяли, что переезд соответствует всем нормам безопасности.