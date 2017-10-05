Еще
12:08 05.10.2017
Пришлите свою новость!
12:00
В Петербурге раскрыли убийство 15-летней давности
11:55
Кокорин рассказал, почему Дзюба не ушел из «Зенита»
11:49
При наезде электрички в Приморском районе погибла школьница
11:41
СКР: Обыски в «Открытой России» связаны с финансированием её ИП из-за рубежа
11:35
Нападающий «Зенита» Кокорин раскрыл секрет своей возросшей результативности
11:30
СМИ: С начала волны звонков о лжеминировании в РФ эвакуировали 800 тыс. человек
11:25
Россияне стали чаще ездить в приграничную Финляндию для велосипедных прогулок
11:21
Карету скорой помощи разбили на Благодатной
11:16
Орешкин предсказал российской экономике долгосрочный рост
11:00
В Тосно сбиты три мальчика
10:57
СМИ: План программы развития цифровой экономики России откладывает «закон Яровой»
10:50
Специалисты ликвидируют нефтеразлив в реке Славянке
10:41
Гомеопатию предлагают маркировать словами «не обладает доказанными лечебными свойствами»
10:30
Чтобы жить в центре Петербурга, нужно 3,7 млн рублей
10:20
В Выборге ищут сбежавшего от полиции с музыкальной колонкой на плече
10:14
В парке Александрино нашли повешенного мужчину
10:10
Новый глава Дагестана Васильев: Даже не звоните сюда
10:05
ВЦИОМ: Россияне доверяют Путину, а Медведеву — нет
10:00
На Ново-Свирском канале во вспыхнувшем плавкране погиб человек
09:55
Россия может начать поставлять ракетные системы в Саудовскую Аравию
09:50
Электричка сбила женщину на севере Петербурга
09:46
Лжеполицейские выманили у финских пенсионеров полмиллиона евро
09:42
Шувалов вернулся к предложению продавать лекарства в супермаркетах
09:37
Московское шоссе остановило массовое ДТП с фурами
09:35
Карманные воры лишили двух иностранцев за сутки денег и хорошего настроения
09:30
Бухгалтер продуктовой фирмы пожаловалась на вымогателя, закрывшего её в бизнес-центре
09:22
Минобороны РФ: Бомбардировщик уничтожил 49 боевиков «Джебхат ан-Нусры»
08:56
Девушка выпала из окна на Лиговском проспекте
08:51
«Улица Дыбенко» открыта
08:50
В Минкульте готовы вместо повышения цены прокатного удостоверения ввести процентные отчисления
08:35
Маршрутка на Руставели разбилась и отправила автобус на газон
08:32
Метро «Улица Дыбенко» закрыто
08:30
Сотрудников «Открытой России» обыскивают по делу 14-летней давности
08:05
Фонд имущества продаст служебный корпус усадьбы Орловых-Денисовых в Коломягах
07:58
ФБР: Стрелок в Вегасе не был связан с террористами
07:42
Эсеры просят спасти Уткину дачу
07:37
В Канаде приняли свой «акт Магнитского»
01:59
Продолжение “Бегущего по лезвию” выходит в прокат
01:39
Идрис Эльба и Кейт Уинслет сыграют выживших в авиакатастрофе
01:23
Редактор «Звезды» расскажет об истории русской свободы
01:15
Спортивную драму про великих теннисистов покажут в кино
00:49
В Турции арестовали сотрудника американского консульства
00:33
Президент Мексики выразил соболезнования Трампу
00:20
В Вильнюсе из-за найденного снаряда эвакуировали несколько кварталов
00:07
Трамп похвалил полицию за работу во время стрельбы в Лас-Вегасе
04/10
Саудовская Аравия вложится в 25 российских проектов
04/10
Биржи США выросли
04/10
Под королем Саудовской Аравии во Внуково остановился трап-эскалатор
04/10
Лидер «Христианского государства» мог угрожать кинотеатрам, чтобы заработать на их прикрытии
04/10
Цены на нефть падают
04/10
Король Саудовской Аравии прилетел в Москву
04/10
Власти Польши заявили о покупке партии угля из Донбасса
04/10
Объем инвестиций в коммерческую недвижимость России за год сократился почти вдвое
04/10
Путин поменял губернатора Приморского края
04/10
Петербургская Fort Group претендует на торговые центры в Москве
04/10
В Осиновой Роще после падения с высоты погибла девочка 15 лет
04/10
Бомбу в метро «Кировский завод» не нашли
04/10
Корреспондента НТВ задержали на Украине за то, что он резал «Киевский» торт
04/10
Прогноз: К весне ипотечные ставки могут снизиться до 8%
04/10
Метро "Кировский завод" закрыто больше часа
04/10
Россия рекордно скупает золото
04/10
Господдержка позволит дополнительно построить в РФ 8 млн кв. м жилья
04/10
Потерявший участников зимнего заплыва судоводитель стал фигурантом уголовного дела
04/10
Пациентам с депрессией усложнили жизнь новыми правилами продажи лекарств
04/10
Петербургский избирком накажет партии, не сдавшие вовремя финансовую отчетность
04/10
На границе с Финляндией могут появиться спецполосы для автобусов с футбольными болельщиками
04/10
В Петербурге сайентолога отдали под суд за продажу несуществующих квартир на 33 миллиона
04/10
СКА повторил рекорд КХЛ по количеству побед подряд
04/10
МЧС России закупило квадрокоптеры в полтора раза дороже рыночной цены
04/10
“Фонтанка” за 60 секунд — 4 октября
Предыдущие новости
Архив материалов
Бизнес
Версия для печати
05.10.2017 09:55

Россия может начать поставлять ракетные системы в Саудовскую Аравию

Россия собирается заключить с Саудовской Аравией контракты на поставку оружия на сумму около 3 млрд долларов.

 

Об этом утром 5 октября пишет «Коммерсантъ». Издание уточняет, что контракты обсудят сегодня на встрече президент России Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз аль-Сауд. Подписывать соглашения не будут, но должны договориться об их заключении до конца октября. Россия может поставить саудитам вооружений на 3 млрд долларов — в том числе зенитные ракетные системы С-400 «Триумф».

 

Источники «Коммерсанта» уточняют, что Саудовская Аравия просит в рамках этих контрактов организовать и трансферт технологий, что может вызвать некоторые сложности. Однако, скорее всего, проблемы будут решены на высшем уровне.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
New Nordic Group
02.10.2017 11:35

Норвежская компания New Nordic Group запустила новый проект в Камбодже

Узнать детали о том, как инвестировать в жилье заграницей можно будет в октябре на выставке в СКК «Жилищный проект» (7-9 октября, СПБ), Экспофоруме «Ярмарка недвижимости» (27-29 октября СПб)
Деловые линии
27.09.2017 15:58

«Деловые Линии» пришли в Колпино

Перевозчик открыл новый терминал по адресу: поселок Тельмана, ул. Красноборская, дом 2. Офис будет принимать и выдавать грузы с максимальными габаритами до 9*2,4*2,4 м (длина*ширина*высота). Упаковать груз отправителю помогут прямо на терминале
ИКК «ГАРАНТ ИНТЕРНЭШНЛ»
22.09.2017 16:18

Консультация от ГАРАНТа: Беспроцентный заем организации от физического лица

Может ли физическое лицо, не являющееся сотрудником организации, дать беспроцентный заем этой организации, поясняет эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ Руслан Габбасов
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Байкеры заглядываются на «Красный треугольник»
Россия может начать поставлять ракетные системы в Саудовскую Аравию
Саудовская Аравия вложится в 25 российских проектов
Цены на нефть падают
Петербургская Fort Group претендует на торговые центры в Москве
На Волхонке обещают не жечь и не захоранивать
МЧС России закупило квадрокоптеры в полтора раза дороже рыночной цены
В Петербурге ждут узбекский автопром
Дворкович: «ВИМ-Авиа» интересует трех инвесторов из России
Чубайс рассказал о складном электробайке, сравнив его с айфоном
Байкеры заглядываются на «Красный треугольник»
На Волхонке обещают не жечь и не захоранивать
В Петербурге ждут узбекский автопром
«Метрострой» надеется выплыть на верфи
Для налога на интернет-покупки выбрали максимальную величину
Пулково приготовилось к взлету
Глава ОСК: Балтзавод лишится части территории через 5 - 10 лет
Европейское молоко вернулось через Starbucks
Минприроды потеряло счет лесу
Скованные одним «позором»
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Специалисты ликвидируют нефтеразлив в реке Славянке

ТЭФИ-2017: Лучшие моменты работ победителей телевизионной премии

Фрагмент проекта Bird’s Eye/Предоставлено институтом "Стрелка"

«Стрелка в Петербурге»: 5 проектов для побережья Финского залива

Новости компаний
New Nordic Group
02.10.2017 11:35
Норвежская компания New Nordic Group запустила новый проект в Камбодже
Узнать детали о том, как инвестировать в жилье заграницей можно будет в октябре на выставке в СКК «Жилищный проект» (7-9 октября, СПБ), Экспофоруме «Ярмарка недвижимости» (27-29 октября СПб)
Деловые линии
27.09.2017 15:58
«Деловые Линии» пришли в Колпино
Перевозчик открыл новый терминал по адресу: поселок Тельмана, ул. Красноборская, дом 2. Офис будет принимать и выдавать грузы с максимальными габаритами до 9*2,4*2,4 м (длина*ширина*высота). Упаковать груз отправителю помогут прямо на терминале
ИКК «ГАРАНТ ИНТЕРНЭШНЛ»
22.09.2017 16:18
Консультация от ГАРАНТа: Беспроцентный заем организации от физического лица
Может ли физическое лицо, не являющееся сотрудником организации, дать беспроцентный заем этой организации, поясняет эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ Руслан Габбасов
Строительная компания Л1
22.09.2017 10:24
ЖК «Граф Орлов» вошёл в число лучших
ЖК «Граф Орлов» вошел в ТОП-100 жилых комплексов России по версии журнала Forbes
Компания «ГрузовичкоФ»
18.09.2017 16:38
Компания «ГрузовичкоФ» стала партнером телепередачи «Идеальный ремонт»
Транспортная компания «ГрузовичкоФ» стала официальным партнером передачи «Идеальный ремонт», которая выходит на 1 канале российского телевидения
ГК «Эталон»
18.09.2017 10:20
Группа «Эталон» приняла активное участие в деловой программе PROESTATE-2017
14 сентября эксперты Группы «Эталон» выступили на Международном инвестиционном форуме по недвижимости PROESTATE-2017
«Сименс Финанс»
12.09.2017 10:35
«Сименс Финанс» предоставит скидки на транспорт и технику по госпрограмме
Лизинговая компания «Сименс Финанс» участвует в программе Минпромторга по субсидированию покупки колёсного транспорта, произведенного в 2016-2017-м годах
КЕЙ
12.09.2017 10:00
КЕЙ объяснил, как правильно выбрать материнскую плату
Эксперты КЕЙ объяснили, какие модели материнских плат являются на сегодняшний день наиболее популярными и на что обратить внимание при их выборе
Банк ВТБ
06.09.2017 13:42
ВТБ запустил сезонный вклад «Громкая выгода» с повышенной доходностью
Банк ВТБ запустил сезонный вклад «Громкая выгода» для новых вкладчиков и действующих клиентов, размещающих дополнительные средства.
Юлия Ружицкая
06.09.2017 13:05
Юлия Ружицкая назначена директором по продажам «Главстрой-СПб»
Компания «Главстрой-СПб сообщает о новом назначении. Должность директора по продажам заняла Юлия Ружицкая.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.