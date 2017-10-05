Россия может начать поставлять ракетные системы в Саудовскую Аравию

Россия собирается заключить с Саудовской Аравией контракты на поставку оружия на сумму около 3 млрд долларов.

Об этом утром 5 октября пишет «Коммерсантъ». Издание уточняет, что контракты обсудят сегодня на встрече президент России Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз аль-Сауд. Подписывать соглашения не будут, но должны договориться об их заключении до конца октября. Россия может поставить саудитам вооружений на 3 млрд долларов — в том числе зенитные ракетные системы С-400 «Триумф».

Источники «Коммерсанта» уточняют, что Саудовская Аравия просит в рамках этих контрактов организовать и трансферт технологий, что может вызвать некоторые сложности. Однако, скорее всего, проблемы будут решены на высшем уровне.