Шувалов вернулся к предложению продавать лекарства в супермаркетах

Медикаменты должны продаваться не только в аптеках, но и в супермаркетах. С такой инициативой, как пишет РБК 5 октября, в очередной раз выступил первый вице-премьер Игорь Шувалов.

Чиновник дал поручение Минздраву проработать вопрос о продаже лекарств в продуктовых торговых сетях. Эта тема поднимается уже не в первый раз. Три года назад Шувалов поручал министерству здравоохранения сформировать перечень медикаментов, которые можно было бы продавать в супермаркетах. Ведомство, в свою очередь, включило в список безрецептурные местные антисептики для устранения и лечения боли в горле, капли против насморка, активированный уголь, а также противовирусные и противоаллергенные мази. Сформулированный список правительство до сих пор не утвердило.

Теперь же Шувалов напоминает, что тема не закрыта. Позицию вице-премьера поддерживают в Минпромторге. Там уверены, что продажа лекарств в обычных магазинах повысит их доступность для потребителей и усилит конкуренцию на розничном фармрынке.

Минздрав высказался против инициативы. Правда, неофициально. По данным РБК, в ведомстве считают, что в супермаркетах покупатель не сможет получить консультацию фармацевта. Кроме того, лекарства не будут храниться должным образом.