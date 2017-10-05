Карманные воры лишили двух иностранцев за сутки денег и хорошего настроения

Пользуясь общественным транспортом в Петербурге 4 октября, колумбиец лишился диплома о высшем образовании, а немец — всех кредитных карт. Оба иностранца также потеряли серьезные суммы денег.

Первым в полицию обратился 61-летний гражданин Германии — около 21:40. Как стало известно «Фонтанке», он сообщил силовикам метро, что около 17:30 в вагоне подземки в районе станции «Гостиный двор» обнаружил, что из кармана у него пропал кошелек. В нем были 34 тысячи рублей, 330 евро, а также все банковские карты, которые он привез из Германии. Иностранец прибыл в Петербург как турист и живет в отеле на Васильевском. Там же он, по счастью, оставил документы, поэтому от полиции хотел только документы для страховой.

А вот 51-летнему гражданину Колумбии, который пришел в УМВД Московского района накануне около 22:30, повезло меньше. Он заметил пропажу личных вещей в маршрутном автобусе 13К в районе дома 197 по Московскому проспекту. Помимо денег — 32 тысяч рублей, 800 долларов и 280 евро — у него пропали все документы: паспорт, водительское удостоверение, страховка, военный билет и диплом о высшем образовании, который он взял с собой. Иностранец, который в Петербурге живет в гостинице на площади Победы, еще сильно переживал, что инцидент испортит ему впечатление от Северной столицы.

По обоим заявлениям ведется проверка.