Бухгалтер продуктовой фирмы пожаловалась на вымогателя, закрывшего её в бизнес-центре

Полиция Фрунзенского района разбирается в конфликте между 53-летней петербурженкой и неизвестным, похитившим с её карты почти 400 тысяч рублей.

Как стало известно «Фонтанке», по словам женщины, работающей бухгалтером в продуктовой компании, инцидент произошел вечером 4 октября. Неизвестный мужчина около четырёх часов якобы удерживал её в офисе бизнес-центра на Софийской улице.

Целью удержания, уверяет женщина, стало вымогательство. Реализовать преступный план злоумышленнику удалось. Угрожая жертве и её семье физической расправой, мужчина завладел почти 400 тысячами рублей с банковской карты потерпевшей. Выбравшись из «плена», бухгалтер обратилась в полицию. Проводится проверка.