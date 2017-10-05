Минобороны РФ: Бомбардировщик уничтожил 49 боевиков «Джебхат ан-Нусры»

Бомбардировщик Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) России уничтожил 49 боевиков в Сирии.

Об этом 5 октября пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова. Он уточнил, что разведка получила сведения о сборе полевых командиров «Джебхат ан-Нусры» (запрещена на территории РФ. – Прим. ред.) в провинции Идлиб. После этого командование российской группировки войск в Сирии приняло решение о нанесении воздушного удара. В результате удалось уничтожить семерых лидеров формирований «восточного сектора» «Джебхат ан-Нусры» – в том числе Мусаб аль-Хусейна, Абу Тураб ад-Дагестани, Абдурахман аль-Мухаджира, Абу Ахмад аль-Джазрави и других.

Напомним, накануне Минобороны отчиталось о ликвидации еще 12 полевых командиров террористической организации и ранении ее лидера Абу Мухаммад аль-Джулани.