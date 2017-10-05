В Минкульте готовы вместо повышения цены прокатного удостоверения ввести процентные отчисления

Министерство культуры предлагает отказаться от увеличения стоимости прокатного удостоверения в пользу процентных отчислений.

Об этом 5 октября в интервью «Газете.ру» рассказал глава ведомства Владимир Мединский. Ранее в Минкульте планировали, что прокатное удостоверение для иностранных фильмов вырастет сразу с 3,5 тыс. рублей до 5 млн.

«Я считаю, что это правильный принцип, сделать так, чтобы за счет западного, голливудского кино финансировался отечественный кинематограф. Формы могут быть разные. Например, во Франции и Польше существует не разовый взнос, а процент от сборов. Во Франции он довольно высокий, около 12%. Мне представляется французская модель более справедливой. Можно обсуждать размер процента», — приводит слова министра издание.

Напомним, ранее эксперты говорили, что радикальное повышение стоимости удостоверения больно ударит по прокатчикам авторского и фестивального кино, а Голливуд от этого мало что потеряет. В Минкульте говорили, что разовый сбор проще администрировать, однако признавали, что малобюджетное кино в случае повышения цен вообще в прокате не появится. Видимо, представители киноотрасли сумели убедить чиновников — теперь в Минкульте готовы рассмотреть и другие варианты. Главная задача — найти дополнительные средства на поддержку отечественного кинематографа за счет проката зарубежных фильмов. Деньги от сборов пойдут в Фонд кино.