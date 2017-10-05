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05.10.2017 08:30
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Сотрудников «Открытой России» обыскивают по делу 14-летней давности

Следственный комитет с 6 утра проводит обыски по московским адресам сотрудников движения, основанного бизнесменом Михаилом Ходорковским, «Открытая Россия». Следственные действия, как заявлено, нужны для расследования так называемого «дела Юкоса» 2003 года.

 

О том, что 5 октября рано утром по нескольким адресам, где живут сотрудники «Открытки» пришли следователи, написали активисты движения в соцсетях. На 8 утра известно, что обыски начались в квартире главного редактора сайта «Открытой России» Вероники Куцылло, у родителей председателя одноименного движения Александра Соловьева, системного администратора редакции Артема Минича и дочери главного редактора Центра управления расследованиями Андрея Коняхина. Соратники также не могут связаться с исполнительным директором ОР Тимуром Валеевым.

 

Как указано в постановлениях на проведение обысков, они проводятся в рамках «дела Юкоса» от 2003 года. С таким же основанием в феврале 2017 года Следком приходил к журналистке ОР Зое Световой.

 

«Дело Юкоса» связано с обвинениями в уходе от налогов и хищении средств компании совладельцами «Юкоса» Ходорковским и Лебедевым. В рамках него были привлечены несколько сотрудников компании, которых обвиняли в том числе и в убийствах. Для самой компании все закончилось банкротством. Совладельцы получили по восемь лет реального срока.


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