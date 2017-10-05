Еще
08:58 05.10.2017
Новость часа
08:51
«Улица Дыбенко» открыта
Пришлите свою новость!
08:56
Девушка выпала из окна на Лиговском проспекте
08:51
«Улица Дыбенко» открыта
08:50
В Минкульте готовы вместо повышения цены прокатного удостоверения ввести процентные отчисления
08:35
Маршрутка на Руставели разбилась и отправила автобус на газон
08:32
Метро «Улица Дыбенко» закрыто
08:30
Сотрудников «Открытой России» обыскивают по делу 14-летней давности
08:05
Фонд имущества продаст служебный корпус усадьбы Орловых-Денисовых в Коломягах
07:58
ФБР: Стрелок в Вегасе не был связан с террористами
07:42
Эсеры просят спасти Уткину дачу
07:37
В Канаде приняли свой «акт Магнитского»
01:59
Продолжение “Бегущего по лезвию” выходит в прокат
01:39
Идрис Эльба и Кейт Уинслет сыграют выживших в авиакатастрофе
01:23
Редактор «Звезды» расскажет об истории русской свободы
01:15
Спортивную драму про великих теннисистов покажут в кино
00:49
В Турции арестовали сотрудника американского консульства
00:33
Президент Мексики выразил соболезнования Трампу
00:20
В Вильнюсе из-за найденного снаряда эвакуировали несколько кварталов
00:07
Трамп похвалил полицию за работу во время стрельбы в Лас-Вегасе
04/10
Саудовская Аравия вложится в 25 российских проектов
04/10
Биржи США выросли
04/10
Под королем Саудовской Аравии во Внуково остановился трап-эскалатор
04/10
Лидер «Христианского государства» мог угрожать кинотеатрам, чтобы заработать на их прикрытии
04/10
Цены на нефть падают
04/10
Король Саудовской Аравии прилетел в Москву
04/10
Власти Польши заявили о покупке партии угля из Донбасса
04/10
Объем инвестиций в коммерческую недвижимость России за год сократился почти вдвое
04/10
Путин поменял губернатора Приморского края
04/10
Петербургская Fort Group претендует на торговые центры в Москве
04/10
В Осиновой Роще после падения с высоты погибла девочка 15 лет
04/10
Бомбу в метро «Кировский завод» не нашли
04/10
Корреспондента НТВ задержали на Украине за то, что он резал Киевский торт
04/10
Прогноз: К весне ипотечные ставки могут снизиться до 8%
04/10
Метро "Кировский завод" закрыто больше часа
04/10
Россия рекордно скупает золото
04/10
Господдержка позволит дополнительно построить в РФ 8 млн кв. м жилья
04/10
Потерявший участников зимнего заплыва судоводитель стал фигурантом уголовного дела
04/10
Пациентам с депрессией усложнили жизнь новыми правилами продажи лекарств
04/10
Петербургский избирком накажет партии, не сдавшие вовремя финансовую отчетность
04/10
На границе с Финляндией могут появиться спецполосы для автобусов с футбольными болельщиками
04/10
В Петербурге сайентолога отдали под суд за продажу несуществующих квартир на 33 миллиона
04/10
СКА повторил рекорд КХЛ по количеству побед подряд
04/10
МЧС России закупило квадрокоптеры в полтора раза дороже рыночной цены
04/10
“Фонтанка” за 60 секунд — 4 октября
04/10
Гражданина Китая будут судить за попытку увезти из Петербурга картину Саврасова
04/10
Задержан предполагаемый убийца, задушивший и поджегший человека в Петербурге
04/10
Венедиктов: Могила Березовского в Лондоне заросла травой
04/10
Конкурс на восстановление «просевшего» дома на Каменноостровском объявят до зимы
04/10
Военная прокуратура Петербурга проверила публикации «Трансперенси Интернешнл» по генералу МЧС Беляеву
04/10
Главу ГК «Единые решения» подозревают в хищении 18 млн рублей
04/10
Дополнительные «Сапсаны» будут приезжать в Петербург и Москву к закрытию метро
04/10
Петербургский кинотеатр попросил у полиции защиты от «Христианского государства»
04/10
Порошенко внес в Раду Украины законопроект о реинтеграции Донбасса
04/10
СКР предложил ввести уголовную ответственность за врачебные ошибки
04/10
В Петербурге показали фильм о людях, лишенных слуха
04/10
ТЭФИ-2017: Лучшие моменты работ победителей телевизионной премии
04/10
Lexus, Infiniti, Land Cruiser… В Петербурге за день наугоняли на десяток миллионов
04/10
Путин: Бедных людей в России за последние два года стало немножко больше
04/10
К лету 2018 года откроется регулярное авиасообщение из Лаппеенранты
04/10
Штабу Навального не удалось через суд легализовать митинг в Петербурге
04/10
Путин всё ещё «не решил», будет ли баллотироваться в президенты
04/10
Сентябрьская рождаемость в Петербурге превысила смертность на сотню человек
04/10
Минсельхоз: Свой пармезан появится в России в 2020 году
04/10
«Христианское государство» открестилось от Поклонской и Кадырова
04/10
Жителям коммуналок предложат переехать в наёмные дома
04/10
Тренер «Йокерита» Юкка Ялонен подписал контракт со сборной Финляндии
04/10
Основатель ГК «Единые решения» Владимир Артеев задержан в Петербурге
04/10
Михаил Козырев выведет людей из зоны комфорта
04/10
СМИ: Турецкие помидоры до 2018 года на российских прилавках не появятся
04/10
Председатель ЭС ВАК: Нет оснований для лишения Мединского ученой степени
04/10
Около тысячи просителей убежища обратились в христианство в Финляндии
Предыдущие новости
Архив материалов
Недвижимость
Версия для печати
05.10.2017 08:05

Фонд имущества продаст служебный корпус усадьбы Орловых-Денисовых в Коломягах

Фонд имущества Петербурга объявил конкурс по продаже земельного участка площадью 814 кв.м. с расположенным на нем зданием служебного корпуса Усадьбы Орловых-Денисовых (трехэтажная кирпичная башня). Аварийное здание продается под реконструкцию. До пожара в 2007 году корпус состоял из самой трехэтажной башни и примыкающего к ней одноэтажного дома с мезонином, построенных в середине XIX века.

 

Строение стоит напротив территории парка Усадьбы Орловых-Денисовых и Графского пруда. Начальная цена лота — 4 млн рублей (по 19 324 руб. за кв.м.). Аукцион состоится 1 ноября, заявки принимаются до 30 октября. Однако покупатель будье обязан осуществить реконструкцию здания в течение 42 месяцев. Интересно, что по данным Росреестра и техпаспорта площадь постройки составляет всего 9 метров, говорится в документации к торгам. Это объясняется существующим на дату оценки (2009 год) аварийным состоянием. Однако общая площадь реконструкции здания составляет 207 кв.м.

 

Сейчас в памятнике полностью отсутствуют кровля, полы, проемы, отделка, печи в металлических футлярах (кирпич без облицовки), крыльца и лестницы. Частично утрачены перекрытия, фундамент и стены.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
«Петербургская Недвижимость»
04.10.2017 11:49

ЖК «Планетоград» получил гран-при конкурса «Лидер строительного качества»

ЖК «Планетоград» от Setl City удостоен главной награды конкурса «Лидер строительного качества» в номинации «Лучший объект малоэтажного строительства».
ПАО «Группа ЛСР»
02.10.2017 16:38

«Группа ЛСР» возглавила рейтинг застройщиков России

Портал «Единый реестр застройщиков» опубликовал свежий рейтинг девелоперов России по объемам текущего строительства, который составляется при поддержке Национального объединения застройщиков жилья (НОЗА). Первое место в нем в очередной раз заняла «Группа ЛСР»
New Nordic Group
02.10.2017 11:35

Норвежская компания New Nordic Group запустила новый проект в Камбодже

Узнать детали о том, как инвестировать в жилье заграницей можно будет в октябре на выставке в СКК «Жилищный проект» (7-9 октября, СПБ), Экспофоруме «Ярмарка недвижимости» (27-29 октября СПб)
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Фонд имущества продаст служебный корпус усадьбы Орловых-Денисовых в Коломягах
Объем инвестиций в коммерческую недвижимость России за год сократился почти вдвое
Прогноз: К весне ипотечные ставки могут снизиться до 8%
Господдержка позволит дополнительно построить в РФ 8 млн кв. м жилья
На квартиру «под ключ» в Невском районе нужно меньше 1,6 млн рублей
Суд приговорил к сносу трехэтажный дом на Таллинском шоссе
Смольный вновь проиграл арбитраж по делу о сносе корпусов Мытного двора
ЗВО: Суворовское училище переедет из дворца на Московский на осенних каникулах
В Петергофе за 120 миллионов продают почти 5 гектаров парка
Самая доступная квартира в Калининском районе стоит менее 2 млн рублей
Жилье за один «Лексус» в год
Реновация-в СПб.нет
Как Петербург Москву обогнал
По зубным щеткам пересчитают
Петербургу сносят башни
Дачный рынок опустился до земли
Бизнес на апартаментах
Можно ли жить в Петербурге по-фински?
Ростов в поисках Нерона
Когда больше значит меньше
Говорим и показываем
Главное
Последнее

ТЭФИ-2017: Лучшие моменты работ победителей телевизионной премии

Фрагмент проекта Bird’s Eye/Предоставлено институтом "Стрелка"

«Стрелка в Петербурге»: 5 проектов для побережья Финского залива

Учитель рассказал, чего не будет у «Матильды» из-за Поклонской

Новости компаний
«Петербургская Недвижимость»
04.10.2017 11:49
ЖК «Планетоград» получил гран-при конкурса «Лидер строительного качества»
ЖК «Планетоград» от Setl City удостоен главной награды конкурса «Лидер строительного качества» в номинации «Лучший объект малоэтажного строительства».
ПАО «Группа ЛСР»
02.10.2017 16:38
«Группа ЛСР» возглавила рейтинг застройщиков России
Портал «Единый реестр застройщиков» опубликовал свежий рейтинг девелоперов России по объемам текущего строительства, который составляется при поддержке Национального объединения застройщиков жилья (НОЗА). Первое место в нем в очередной раз заняла «Группа ЛСР»
New Nordic Group
02.10.2017 11:35
Норвежская компания New Nordic Group запустила новый проект в Камбодже
Узнать детали о том, как инвестировать в жилье заграницей можно будет в октябре на выставке в СКК «Жилищный проект» (7-9 октября, СПБ), Экспофоруме «Ярмарка недвижимости» (27-29 октября СПб)
Холдинг Setl Group
29.09.2017 12:23
Setl Group возглавил рейтинг «Делового Петербурга» в четырех номинациях
По итогам рейтинга участников строительного рынка, составленного изданием «Деловой Петербург», холдинг Setl Group стал лучшим в четырех номинациях.
LEGENDA Intelligent Development
27.09.2017 11:38
«LEGENDA Дальневосточного» и «LEGENDA Комендантского» - победители European Property Awards
В середине сентября состоялось подведение итогов престижной международной премии в сфере жилой и коммерческой недвижимости European Property Awards 2017-2018. Победителями в номинации «Строительство высотных объектов» стали сразу два smart-комплекса компании LEGENDA: «LEGENDA Дальневосточного» и «LEGENDA Комендантского»
ГК «Эталон»
26.09.2017 10:38
Два банка аккредитовали 4-й корпус ЖК «Самоцветы» от «Эталон ЛенСпецСМУ»
ПАО «ВТБ 24» и ПАО «Банк «Санкт-Петербург» аккредитовали введенный в эксплуатацию четвертый корпус жилого комплекса «Самоцветы», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» возводит на Васильевском острове, на пересечении Уральской улицы и набережной реки Смоленки
УК “Новоселье”
25.09.2017 16:22
Квартиры в проекте КОТ “Новоселье: городские кварталы” подорожают
Застройщик масштабного проекта на Юго-западе - УК “Новоселье” - объявил о повышении цен по всем квартирам в объектах “Гамма” и “Дельта” с 1 октября 2017 года
Компания «Центр Развития»
22.09.2017 15:55
Завершается благоустройство территории ЖК «Образцовый квартал 2»
Кажется, еще совсем недавно на стройплощадке ЖК «Образцового квартал 2» работали краны. И вот уже не за горами ввод в эксплуатацию и передача ключей новоселам
Строительная компания Л1
22.09.2017 10:24
ЖК «Граф Орлов» вошёл в число лучших
ЖК «Граф Орлов» вошел в ТОП-100 жилых комплексов России по версии журнала Forbes
УК “Новоселье”
20.09.2017 11:47
Квартал “Гамма” введен в эксплуатацию
Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области 19 сентября 2017 года выдал разрешение на ввод в эксплуатацию квартала “Гамма” от УК “Новоселье”
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.