Фонд имущества продаст служебный корпус усадьбы Орловых-Денисовых в Коломягах

Фонд имущества Петербурга объявил конкурс по продаже земельного участка площадью 814 кв.м. с расположенным на нем зданием служебного корпуса Усадьбы Орловых-Денисовых (трехэтажная кирпичная башня). Аварийное здание продается под реконструкцию. До пожара в 2007 году корпус состоял из самой трехэтажной башни и примыкающего к ней одноэтажного дома с мезонином, построенных в середине XIX века.

Строение стоит напротив территории парка Усадьбы Орловых-Денисовых и Графского пруда. Начальная цена лота — 4 млн рублей (по 19 324 руб. за кв.м.). Аукцион состоится 1 ноября, заявки принимаются до 30 октября. Однако покупатель будье обязан осуществить реконструкцию здания в течение 42 месяцев. Интересно, что по данным Росреестра и техпаспорта площадь постройки составляет всего 9 метров, говорится в документации к торгам. Это объясняется существующим на дату оценки (2009 год) аварийным состоянием. Однако общая площадь реконструкции здания составляет 207 кв.м.

Сейчас в памятнике полностью отсутствуют кровля, полы, проемы, отделка, печи в металлических футлярах (кирпич без облицовки), крыльца и лестницы. Частично утрачены перекрытия, фундамент и стены.