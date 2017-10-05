ФБР: Стрелок в Вегасе не был связан с террористами

Федеральное бюро расследований США не нашло подтверждений тому, что стрельба в Лас-Вегасе — акт международного терроризма. Об этом сообщил спецагент ФБР Аарон Роуз, пишет 5 октября «Коммерсантъ» со ссылкой на CNN.

Шериф Лас-Вегаса Джозеф Ломбардо уточнил, что Стивен Пэддок, расстрелявший людей на фестивале кантри-музыки, собирал оружие и вел тайную жизнь на протяжении десятилетий. Сейчас полиция ищет тех, кто ему помогал. «Может, он суперагент, и действовал совершенно один, но мне трудно в это поверить», — приводит издание слова Ломбардо.

Подруга Пэддока Мэрилу Дэнли вернулась с Филиппин в США и завила, что не замечала, что Пэддок готовит «что-то ужасное». Когда он купил ей билет и отправил к родным, она решила, что Пэддок с ней расстается.

Напомним, Стивен Пэддок открыл стрельбу на фестивале кантри-музыки 2 октября. Он убил 59 человек, еще более 500 были ранены. Трагедия стала самым массовым расстрелом в современной истории США. Ответственность за него взяло на себя "Исламское государство" (запрещено на территории РФ), однако ФБР связей Пэддока с радикальными исламистами не обнаружила.