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05.10.2017 07:42

Эсеры просят спасти Уткину дачу

Уткина дача — старинная усадьба у пересечения рек Охта и Оккервиль, объект культурного наследия федерального значения — находится на грани разрушения, говорится в запросе депутата фракции «эсеров» в ЗакСе Надежды Тихоновой в адрес комитета по государственному контролю, охране и использованию памятников (КГИОП). Депутат требует провести капремонт и реставрацию усадьбы и открыть там музей.

 

«Здание находится в крайне неудовлетворительном состоянии: на стенах проявляются значительные трещины, штукатурка фасадов на отдельных участках обрушена, обнажена кирпичная кладка, часть деревянных конструкций уничтожена. При этом в здании не проводились противоаварийные работы, оно не было должным образом законсервировано», — говорится в запросе.

 

Парламентарий интересуется, проводилось ли инженерное обследование несущих конструкций здания и планируется ли проведение противоаварийных мероприятий для сохранения памятника.

 

Справка:

Уткина дача – один из немногих крупных памятников в Красногвардейском районе. Возведенная в 1790 году, предположительно по проекту архитектора Н.А. Львова, она была собственностью княгини Шаховской, которая вышла замуж за Василия Уткина, чье имя и стало нарицательным для усадьбы. В 1904 году усадьба была отдана под размещение малоохтинского отделения градских богаделен для душевнобольных. После революции в имении располагалось Малоохтинское отделение 2-й психиатрической больницы. Затем усадьба стала коммунальным жилым домом.

 

После расселения «Уткину дачу» выставляли на торги, рассматривали вариант продажи здания под офис. Одним из озвученных вариантов было также размещение здесь официального представительства Калининградской области. Затем городские власти объявили о решении отдать здание под филиал Музея городской скульптуры. Строение пустует с 2010 года, с тех пор оно не раз горело. Еще в 2012 году была одобрена концепция развития территории усадьбы с открытием филиала Музея. По разной информации, ее начинали восстанавливать сначала в 2013 году (этим занималась ГК «Интарсия»), потом – в 2015-м, но работы так и не завершили

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