Эсеры просят спасти Уткину дачу

Уткина дача — старинная усадьба у пересечения рек Охта и Оккервиль, объект культурного наследия федерального значения — находится на грани разрушения, говорится в запросе депутата фракции «эсеров» в ЗакСе Надежды Тихоновой в адрес комитета по государственному контролю, охране и использованию памятников (КГИОП). Депутат требует провести капремонт и реставрацию усадьбы и открыть там музей.

«Здание находится в крайне неудовлетворительном состоянии: на стенах проявляются значительные трещины, штукатурка фасадов на отдельных участках обрушена, обнажена кирпичная кладка, часть деревянных конструкций уничтожена. При этом в здании не проводились противоаварийные работы, оно не было должным образом законсервировано», — говорится в запросе.

Парламентарий интересуется, проводилось ли инженерное обследование несущих конструкций здания и планируется ли проведение противоаварийных мероприятий для сохранения памятника.