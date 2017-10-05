В Канаде приняли свой «акт Магнитского»

Палата общин Канады единогласно утвердила «Закон о жертвах коррумпированных иностранных правительств» — аналог американского «акта Магнитского».

Об этом 5 октября пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ТАСС. Теперь для того, чтобы документ вступил в силу, его только должна подписать генерал-губернатор Канады Жюли Пейетт. Закон направлен против чиновник из России, Венесуэлы, Ирана, Вьетнама и Мьянмы, которые, по мнению канадских властей, замешаны в отмывании денег и нарушении прав человека.

В российском посольстве в Оттаве уже пообещали, что Россия ответит на принятие документа «решительными и взаимными контрмерами».

Напомним, «акт Магнитского» приняли в 2012 году, он ввел санкции в отношении лиц, которые, по мнению США, причастны к смерти юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Затем список несколько раз расширялся — в него включают лиц, которых признают в нарушении прав человека. Для них вводят визовые ограничения на въезд в США и блокировку активов в американских банках.