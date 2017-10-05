Президент Мексики выразил соболезнования Трампу

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето в телефонном разговоре выразил свои соболезнования президенту США Дональду Трампу в связи с трагедией в Лас-Вегасе.

«Президент Дональд Трамп поговорил сегодня с президентом Мексики Энрике Пенья Ньето, который позвонил, чтобы выразить соболезнования от имени мексиканцев в связи с многочисленными жертвами в Лас-Вегасе», — говорится в сообщении Белого дома.

Также в разговоре Ньето поблагодарил США за быстрое развертывание американских поисковых и спасательных команд в Мехико после разрушительного землетрясения, а также отправку гуманитарной помощи в южную Мексику.

В ночь на 2 октября 64-летний американец Стивен Пэддок открыл стрельбу из номера своего отеля по толпе посетителей фестиваля кантри-музыки «Route 91» в Лас-Вегасе. В результате произошедшего погибли 59 человек и 527 пострадали.