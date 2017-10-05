В Вильнюсе из-за найденного снаряда эвакуировали несколько кварталов

Жителей домов в Вильнюсе, находящихся неподалеку от обнаруженного снаряда времен Второй Мировой войны, эвакуируют на время работы саперов, сообщила представитель департамента полиции столицы Литвы Ревита Янавичюте.

В центральной части города на улице Дэйнавос во время строительных работ был обнаружен взрывоопасный авиационный снаряд с детонатором, возможно, времен Второй мировой войны. Жители были предупреждены о возможной эвакуации.

В связи с тем, что взрывоопасный снаряд находится у газовой трубы, ожидался приезд военных саперов из Каунаса.

"Ситуация на данный момент такова: ведется полная эвакуация жителей в радиусе 70 метров от находки, в радиусе 250 метров – частичная эвакуация. В связи с тем, что найденный объект вызывает серьезные опасения, операция по нейтрализации снаряда может занять до 12 часов", — сказала Янавичюте.

Она отметила, что операция может занять меньше времени, однако темное время суток и взрывоопасный предмет требует аккуратности при проведении операции по разминированию.