Трамп похвалил полицию за работу во время стрельбы в Лас-Вегасе

Президент США Дональд Трамп похвалил полицию за их работу в ходе стрельбы на фестивале в Лас-Вегасе, передает CBS News.

«Я был вашим большим поклонником, но после этого я стал еще большим вашим фанатом. Вы показали миру, что такое профессионализм», — говорится в сообщении.

Поздно вечером 1 октября Пэддок устроил стрельбу по посетителям музыкального фестиваля «Route 91» с 32-го этажа отеля-казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе.

При нападении на участников мероприятия погибли 59 человек, включая Пэддока, более 500 получили ранения. Это крупнейший по количеству жертв случай стрельбы в США.