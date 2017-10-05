Саудовская Аравия вложится в 25 российских проектов

Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров встретился с министром энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Королевства Саудовской Аравии Халидом Аль-Фалихом. Стороны обсудили перспективы двустороннего взаимодействия по всем направлениям сотрудничества.

"Товарооборот между нашими странами за первое полугодие 2017 года вырос на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако, его потенциал раскрыт далеко не в полном объеме и должен быть в несколько раз больше», – сказал Денис Мантуров.

Положительная динамика, по словам Мантурова, наблюдается в сотрудничестве между Российским фондом прямых инвестиций и Суверенным фондом Саудовской Аравии Public Investment Fund. На сегодняшний день одобрены инвестиции в различные отрасли российской экономики, включая проект комплексного развитие территории бывшего аэродрома Тушино на северо-западе Москвы. Соответствующие планы у РФПИ и PIF имеются в отношении более 25 проектов в секторах производства товаров народного потребления, сельском хозяйстве, недвижимости, инфраструктуры, нефтегазовом секторе.

Кроме того, РФПИ и PIF договорились о создании Инвестиционного энергетического фонда совместно с Саудовской нефтяной компанией.

В ходе визита короля Сальмана Аль Сауда в Российскую Федерацию, который начался вечером 4 октября, будет подписан ряд системообразующих для развития сотрудничества двух стран документов, среди которых Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области торговли и промышленности, а такжедорожная карта по развитию торгово-экономических и научно-технического сотрудничества.

Кроме того, запланировано проведение российской бизнес-миссии в Саудовскую Аравию для определения параметров перспективного взаимодействия в различных сферах промышленности. Востребованным направлением взаимодействия с Саудовской Аравией может стать сотрудничество в сфере поставок и обслуживания нефтегазового оборудования.

Помимо этого в ходе встречи обсуждалось возможное сотрудничество в области судостроения и радиоэлектронной промышленности, а также совместные разработки в области систем мониторинга и диспетчеризации транспорта.