Лидер «Христианского государства» мог угрожать кинотеатрам чтобы заработать на их прикрытии. Следствие полагает, что угрозы, которые арестованный Александр Калинин рассылал в письменном виде по кинотеатрам, могли иметь под собой финансовую подоплеку.

Такую версию со ссылкой на источник в правоохранительных органах 4 октября озвучил «Коммерсант». Якобы Калинин рассчитывал, что запуганные расправой православных активистов, недовольных тем, как режиссёр Алексей Учитель представил в своём фильме «Матильда» канонизированного императора Николая II, директора кинотеатров захотят заручиться силовой поддержкой. Тогда он, через подконтрольное ХРИГу частное охранное предприятие, предложил бы им свои услуги. Поступали ли кому-либо из владельцев кинотеатров подобные предложения, неизвестно. Адвокат Калинина сказал изданию, что о подобных версиях следствия он ничего не знает. Сам Калинин заявлял, что письма он отправлял только в январе этого года, к последующим рассылкам лично он отношения не имеет. Как писала «Фонтанка», угрозы тем не менее продолжают поступать. Сегодня, 4 октября, в полицию за защитой обратилась директор сети «Синема 5», ей также пришло письмо, в котором говорилось о вероятных поджогах, в связи с намерением кинотеатра показывать «Матильду».

Напомним, прецеденты с поджогами уже были, хотя фильм выходит в прокат только 26 октября. Так, бутылка с зажигательной смесью полетела в окно «Лендока», где также расположена студия «РОК» Учителя. После СМИ сообщали о попытке поджога кинотеатров в Ярославе и Екатеринбурге, в Москве на парковке бизнес-центра, где трудится адвокат Учителя, горели машины.

Алекснадр Калинин арестован, ему уже предъявлены обвинения за попытку сорвать показ «Матильды» посредством той самой рассылки с угрозами. Он уже имеет судимости, за убийство, разбой и подделку документов.