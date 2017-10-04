Лидер «Христианского государства» мог угрожать кинотеатрам чтобы заработать на их прикрытии
Лидер «Христианского государства» мог угрожать кинотеатрам чтобы заработать на их прикрытии. Следствие полагает, что угрозы, которые арестованный Александр Калинин рассылал в письменном виде по кинотеатрам, могли иметь под собой финансовую подоплеку.
Такую версию со ссылкой на источник в правоохранительных органах 4 октября озвучил «Коммерсант». Якобы Калинин рассчитывал, что запуганные расправой православных активистов, недовольных тем, как режиссёр Алексей Учитель представил в своём фильме «Матильда» канонизированного императора Николая II, директора кинотеатров захотят заручиться силовой поддержкой. Тогда он, через подконтрольное ХРИГу частное охранное предприятие, предложил бы им свои услуги. Поступали ли кому-либо из владельцев кинотеатров подобные предложения, неизвестно. Адвокат Калинина сказал изданию, что о подобных версиях следствия он ничего не знает. Сам Калинин заявлял, что письма он отправлял только в январе этого года, к последующим рассылкам лично он отношения не имеет. Как писала «Фонтанка», угрозы тем не менее продолжают поступать. Сегодня, 4 октября, в полицию за защитой обратилась директор сети «Синема 5», ей также пришло письмо, в котором говорилось о вероятных поджогах, в связи с намерением кинотеатра показывать «Матильду».
Напомним, прецеденты с поджогами уже были, хотя фильм выходит в прокат только 26 октября. Так, бутылка с зажигательной смесью полетела в окно «Лендока», где также расположена студия «РОК» Учителя. После СМИ сообщали о попытке поджога кинотеатров в Ярославе и Екатеринбурге, в Москве на парковке бизнес-центра, где трудится адвокат Учителя, горели машины.
Алекснадр Калинин арестован, ему уже предъявлены обвинения за попытку сорвать показ «Матильды» посредством той самой рассылки с угрозами. Он уже имеет судимости, за убийство, разбой и подделку документов.