Король Саудовской Аравии прилетел в Москву

Короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиз Аль Сауда вечером 4 октября встречали в правительственном аэропорту "Внуково-2". Перед трапом выстроился почетный караул военнослужащих всех родов войск РФ.

По поручению президента РФ короля встречал вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, а также спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов, глава РФПИ Кирилл Дмитриев и посол Саудовской Аравии в Москве Абдуррахман ар-Расси.

В рамках первого визита Аль Сауда в Россию на 5 октября намечены переговоры с Владимиром Путиным. "Лидеры рассмотрят совместные шаги по дальнейшему наращиванию двустороннего взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах", – сообщили в пресс-службе Кремля. Предполагается подписание совместных документов в энергетике, инфраструктурном строительстве, сфере высоких технологий и других секторах экономики.

Стороны также обсудят двусторонние и региональные вопросы. "Особое внимание будет уделено положению дел на Ближнем Востоке и в Северной Африке с акцентом на урегулирование сохраняющихся в регионе конфликтных ситуаций", – отметили в Кремле.