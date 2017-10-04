Власти Польши заявили о покупке партии угля из Донбасса

Министр энергетики Польши Кшиштоф Тхужевский подтвердил, что его страна ранее закупила небольшую партию угля из неподконтрольной официальному Киеву ЛНР, пишет польское издание Biznes Alert.

По его словам, речь идет об 11 тыс. тонн антрацита, которые якобы были поставлены в Польшу через Россию.

«Мы заказываем антрацит из США, Африки, Индонезии, а наши партнеры и близкая нам страна… Польша — с наших оккупированных территорий», — прокомментировал ситуацию глава украинского Минэнерго Игорь Насалик, находящийся с визитом в Польше.