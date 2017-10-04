Как меньше платить по кредитам?

9 Мне нужно больше денег. Могу я взять еще один кредит?

Программы рефинансирования нередко позволяют взять дополнительный потребительский кредит. Объединяя свои займы, вы также можете получить до 1 млн рублей сверху. Чтобы новый долг не подкосил бюджет, банк рассчитает кредитную нагрузку. Если она будет слишком большой, то кредит вам просто не дадут. Но если ежемесячный платеж не превышает 30% семейного бюджета, опасаться нечего.

Дополнительный кредит может быть главной целью рефинансирования. Некоторые заемщики переводят свои долги из одного банка в другой не потому, что не справляются. Просто им понадобился еще один кредит. Как рассказал "Фонтанке" совладелец интерактивного театра "Сундук со сказками" Николай Шкаев, при рефинансировании ипотеки, взятой в Сбербанке на покупку двушки в Калининском районе, он получил дополнительно 200 тыс. рублей. Часть средств потратил на личные цели, часть – на покупку костюмов и реквизита для театра.