Как меньше платить по кредитам?
Мы берем ипотеку в одном банке, автокредит – в другом, делаем ремонт и покупаем мебель с помощью третьего – и сверх того выбираем кредитный лимит по банковской карте. В результате выплаты растут, и семейный бюджет начинает трещать по швам. Что делать? Выходом из ситуации может стать рефинансирование под залог недвижимости.
- Что такое рефинансирование?
- Как рефинансировать ипотеку?
- Кроме ипотеки у меня есть еще несколько кредитов. Что делать?
- Сколько я сэкономлю?
- Разница между ставками невелика. Стоит ли этим заниматься?
- Может ли банк запретить рефинансирование своей ипотеки?
- У меня случались просрочки в выплатах. Это имеет значение?
- Сколько времени и денег надо будет потратить на рефинансирование ипотеки?
- Мне нужно больше денег. Могу я взять еще один кредит?
- Партнерский материал
1 Что такое рефинансирование?
Вы заняли деньги у банка А, а потом пошли в банк Б и договорились, что он заплатит ваш долг. Теперь вы должны банку Б, но на более выгодных для вас условиях: процент ниже, ежемесячные выплаты и срок погашения меньше. Главная цель – сделать долг дешевле и удобнее. Если вы решили перекредитовать ипотеку, вам подходит рефинансирование под залог недвижимости. Залогом становится само ипотечное жилье или другая недвижимость – квартира, дом с участком.
2 Как рефинансировать ипотеку?
Процесс мало отличается от оформления любого другого займа. Вы находите банк, предлагающий процент пониже, и подаете заявку. После ее одобрения предоставляете документы по квартире. Если банк все устраивает, подписывается договор. Затем вам перечисляют сумму, необходимую для погашения старого займа. Вы отдаете долг, а на ипотечную квартиру оформляется новое обременение. Программы рефинансирования есть у многих банков. Сбербанк, например, предлагает программу рефинансирования ипотеки под 9,5% годовых.
3 Кроме ипотеки у меня есть еще несколько кредитов. Что делать?
Некоторые банки готовы вместе с ипотекой рефинансировать также потребительские, автокредиты и даже долги по кредитным картам и превратить несколько кредитов в один, который будет и дешевле, и удобнее, потому что платить придется только в один банк и один раз в месяц. Обычно таким образом объединяют от трех до пяти займов. Ставка в этом случае чуть выше, чем при рефинансировании только ипотеки. Например, в программе Сбербанка ставка для рефинансирования нескольких кредитов под залог недвижимости составляет от 10% годовых.
4 Сколько я сэкономлю?
Давайте посчитаем на примере программы Сбербанка. Рефинансируя ипотеку, взятую под 11,5% годовых на покупку двухкомнатной квартиры в Гатчинском районе Ленобласти, можно сократить ежемесячные выплаты на 3 100 рублей – с 29 200 до 26 100 рублей. Такой вариант предпочла юрист Сатине Унанян, которая в этом году взяла ипотеку и подала заявку на перекредитование. После того, как завершится оформление документов, процентная ставка для нее снизится до 9,5%, так что сумма переплаты по кредиту уменьшится на 500 тыс. рублей. Срок кредита при этом останется таким же – 15 лет.
5 Разница между ставками невелика. Стоит ли этим заниматься?
Даже один процент имеет значение. Взяв в кредит 2 млн рублей на 15 лет под 10,5%, ваш платеж составит 22 108 рублей в месяц. При ставке в 9,5% ваш платеж уменьшится до 20 885 рублей, а экономия составит более 220 тысяч рублей.
6 Может ли банк запретить рефинансирование своей ипотеки?
Перечитайте кредитный договор. Если в нем присутствует запрет на досрочное погашение, то переоформить кредит в другой банк не получится. Если запрета нет, то вы сможете его рефинансировать, не спрашивая разрешения.
7 У меня случались просрочки в выплатах. Это имеет значение?
Новый банк обязательно обратит внимание на вашу кредитную историю. Так, Сбербанк требует своевременного погашения задолженности в течение последнего года. Допустимы одна длинная просрочка (до 30 дней) или три коротких (до 5 дней).
8 Сколько времени и денег надо будет потратить на рефинансирование ипотеки?
Одни банки готовы отвечать в течение нескольких минут после заполнения формы на сайте. Другие отводят на одобрение заявки несколько рабочих дней и присылают SMS-оповещение. Отдельный этап – одобрение объекта недвижимости, который является залогом по кредиту. В Сбербанке, к примеру, первая процедура занимает от 2 до 6 дней, вторая – не более 5. Вам только придется оплатить регистрацию права собственности на объект недвижимости, его оценку и страхование.
9 Мне нужно больше денег. Могу я взять еще один кредит?
Программы рефинансирования нередко позволяют взять дополнительный потребительский кредит. Объединяя свои займы, вы также можете получить до 1 млн рублей сверху. Чтобы новый долг не подкосил бюджет, банк рассчитает кредитную нагрузку. Если она будет слишком большой, то кредит вам просто не дадут. Но если ежемесячный платеж не превышает 30% семейного бюджета, опасаться нечего.
Дополнительный кредит может быть главной целью рефинансирования. Некоторые заемщики переводят свои долги из одного банка в другой не потому, что не справляются. Просто им понадобился еще один кредит. Как рассказал "Фонтанке" совладелец интерактивного театра "Сундук со сказками" Николай Шкаев, при рефинансировании ипотеки, взятой в Сбербанке на покупку двушки в Калининском районе, он получил дополнительно 200 тыс. рублей. Часть средств потратил на личные цели, часть – на покупку костюмов и реквизита для театра.
10 Партнерский материал
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