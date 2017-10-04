Путин поменял губернатора Приморского края

Владимир Путин провёл рабочую встречу с Андреем Тарасенко, в ходе которой информировал о решении назначить его временно исполняющим обязанности губернатора Приморского края. Об этом вечером 4 октября сообщает пресс-служба Кремля.

Ранее глава государства подписал указ, в соответствии с которым Владимир Миклушевский освобождён от должности губернатора Приморского края по собственному желанию, добавлено в сообщении.

Напомним, в конце сентября в российской прессе была опубликована информация о том, что в ближайшие недели президент страны поменяет глав 10 субъектов Российской Федерации. События разворачиваются в полном соответствии списку отставников, просочившемуся в СМИ.

За последнее время со своими должностями расстались Николай Меркушкин (Самарская область), Валерий Шанцев (Нижегородская область), Виктор Толоконский (Красноярский край), Рамазан Абдулатипов (Дагестан) и Игорь Кошин (Ненецкий автономный округ). В докладе аналитического центра «Минченко Консалтинг» указывалось, что вскоре в отставку могут отправиться также главы Калмыкии, Новосибирской и Мурманской областей. Ранее свой список будущих «отставников» составил «Коммерсантъ». «Фонтанка» изучила факторы, которые влияют на отставки глав регионов.