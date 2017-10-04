Петербургская Fort Group претендует на торговые центры в Москве

Холдинг Fortgroup почти договорился о приобретении российских активов австрийской Immofinanz. Речь идет о 5 торговых центрах в Москве балансовой стоимостью почти в миллиард евро.

По данным Рейтер, переговоры близки к завершению. Балансовая стоимость недвижимости Immofinanz в России полгода назад составляла 997 млн евро. В эти активы входят пять торговых центров в Москве, известные под брендами Золотой Вавилон, Пятое авеню и Гудзон. После ребрендинга, который был заявлен в июле, все они должны получить название Новамолл. Компания выставила недвижимость на тендер летом, это необходимая мера для слияния с CA Immo. Ранее в числе претендентов назывались O1 Group и Mallteth.

Австрийская компания также объявила о скором завершении переговоров, не называя покупателя. Продать российские активы она намерена до конца года.

Fort Group основана в 2011 году и управляет 10 торговыми комплексами в Петербурге общей площадью 500 000 кв. м. Совладельцами различных входящих в холдинг компаний является Максим Левченко, кипрская Эскамер Инвестментс Лимитед. В случае успешного завершения сделки с Immofinanz, Fort Group войдёт в число крупнейших федеральных операторов коммерческой недвижимости с суммарным портфелем в миллион квадратных метров.