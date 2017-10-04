На Волхонке обещают не жечь и не захоранивать

«Фонтанка» узнала, что из себя будет представлять новый мусороперерабатывающий завод Александра Ебралидзе на Волхонском шоссе. Сжигать ничего не собираются, но жители Горелово считают, что их и так уже обложили мусором и опасными производствами.

Компания бизнесмена Александра Ебралидзе построит на Волхонском шоссе завод, где будет сортировать, компостировать и перерабатывать твердые коммунальные отходы. Подробнее о технологии инвестор и Смольный решили поговорить на фоне возмущения со стороны жителей окрестных домов, которым не улыбается смотреть из окон на новую свалку и черный дым. Ни того, ни другого здесь не будет, говорят в правительстве, однако горожан уже никто не убедит, что соседство с МПЗ полезно для здоровья.

О том, что компания Александра Ебралидзе «Анабасис» получила участок на Волхонском шоссе под строительство нового мусороперерабатывающего завода, стало известно в сентябре. Сумма инвестиций оценивается в 4,5 млрд рублей. 410 тысяч квадратных метров инвестор взял в аренду на три года, за которые город получит от него почти 28 млн рублей. Ставка льготная, ведь еще в августе проект получил статус стратегического наряду, кстати, с еще одним МПЗ – «Экологическая альтернатива» «Автопарка № 6 «Спецтранс»».

Впрочем, две эти стройки не сопоставимы — ни по мощности, ни по стоимости, ни по общественному резонансу. Волхонка вообще место с экологической точки зрения болезненное: именно здесь располагался легендарный полигон в 60 гектаров, против которого много лет протестовали местные жители, и который конкурировал с Новоселками за звание главного мусорного мема города. После закрытия между шоссе и Юго-Западными очистными сооружениями (как раз на месте будущего завода) находили нелегальные свалки, где проходило массовое умерщвление беспозвоночных.

У жителей Горелово достаточно оснований подозревать худшее. В непосредственной близости от места будущей стройки на трассе уже есть одно отраслевое предприятие — филиал ГУП «Завод МПБО-2». В 2013 году городские власти планировали разместить там дополнительные мощности термической обработки, проще говоря — сжигания медицинских отходов. Тогда выступления общественности позволили отбиться от этих проектов. Неудивительно, что местные жители оказались не в восторге и от нового завода. В сентябре в соцсетях создаются специальные группы, на сайте change.org размещена петиция губернатору: «В районе планируемой постройки завода множество жилых районов, экологию которых мусороперерабатывающий завод явно сильно испортит. Люди не хотят жить рядом со свалкой. "Перенесите" строительство завода дальше от города и от жилых домов!».

Домов — старых и новых – и правда хватает. Недалеко кварталы Нового Горелово, Новоселье, New Питер, садоводства, да и до «Балтийской жемчужины примерно 3 км по прямой. На момент написания статьи петицию подписали почти 4 тысячи человек.

Участники групп в соцсетях ссылаются на разговоры с муниципальными властями, в которых те говорили именно о сжигании мусора. «Завод будет рассчитан на отходы 4-го класса опасности, т. е. малоопасные, – успокаивают в комитете по инвестициям. – Прежде всего, ни о каком сжигании речи не идет». Проект включает две производственных линии и базируется на технологии немецкой компании «DIEFFENBACHER». Речь идет о сортировке, органической переработке, анаэробном разложении, компостировании и утилизации биогаза. Последний пункт, кстати, делает предприятие полностью независимым в энергетическом плане, потребности в электричестве и тепле будут полностью покрываться за счет вырабатываемого газа.

Складировать твердые комунальные отходы будут в закрытых бункерах, открытых полигонов не будет. Два модуля автоматической сортировки будут пропускать на предельных нагрузках около 177 тысяч тонн в год. Механическая обработка направлена, в первую очередь, на бумагу, картон, металлы и различные виды пластика. Для начала мусор дробится в пакетовскрывательной машине. Затем сортировочный барабан разделяет все отходы на три группы в зависимости от размера частиц. Фракция с самыми крупными кусками (более 300 мм) проходит через сортировочную кабину. Из нее вручную удаляют рециркулируемые материалы, в первую очередь, картон и упаковочную пленку, их складывают в контейнеры для последующей утилизации. Вторая категория — это, в основном, пластик и металл, частицы от 100 до 300 мм. Их отправляют на автоматическую сортировку, в ходе которой удаляются черные и цветные металлы, упаковочная пленка, пластиковая тара, тетра-пак.

Самая мелкая фракция (до 100 мм) пойдет на линию органической обработки. Для этого все сначала дробится, затем органический материал подается по винтовым конвейерам на сепаратор, который отделяет тяжелую и легкую фракции примесей. После наступает черед анаэробноого (безкислородного) разложения, эту технологию широко используют для превращения жиров, углеводородов и протеинов в биогаз. Процесс происходит в вертикальных баках, внутри которых отсутствует кислород, при рабочей температуре 38–40°C). Тепловая электростанция преобразует газ в энергию, захоронение отходов не предусматривается.

Полная мощность завода — примерно 350 тыс. тонн в год, примерно столько же, сколько у обеих площадок МПБО-2. На максимальной загрузке будет образовываться около 20 тысяч тонн компоста. Если он по своим свойствам, как надеется инвестор, будет аналогичен плодородному слою почвы, компост будут продавать. Полученные при переработке ТКО остатки будут относиться к 5-му классу опасности (практически неопасные), захоранивать их будут на полигонах. «В том числе, в целях рекультивации существующих свалок», – уточняют в комитете, видимо, с трудом удержавшись от конкретики в виде Новоселок.

Представители инциативной группы по противодействию строительству завода подчеркивают: они не против предприятия как такового и согласны, что перерабатывать мусор надо. Вот только место им, вполне предсказуемо, кажется неудачным. 40 переданных гектаров частично покрыты лесом, для работ его придется вырубать (в комитете по благоустройству сообщили, что пока за порубочным билетом никто не обращался). «В 500 метрах от этого участка у нас уже площадка по переработке ртути, в 100 метрах – Южные очистные сооружения для илового осадка, кофейный завод «Крафт Фудс Рус», филиал МБПО-2, табачный «Филипп Моррис», КАД в конце концов. – говорит один из активистов Вадим Кажуро. – И при этом увеличение рекреационных зон не планируется. Мы считаем, что экологическая нагрузка и сейчас уже слишком большая. Решать проблему надо не постройкой завода посреди жилых кварталов, а комплексно — например, по пути раздельного сбора мусора».

«У нас уже пытались построить сжигающий завод на Волхонке, – напоминает Ольга Гарькуша. – Мы себя чувствуем лабораторными крысами — не получилось, бросили, попробовали другое. В Москве есть примеры, когда такие предприятия ставили посреди жилых кварталов, и потом уже ничего нельзя изменить. Потому мы и зашевелились сразу».

Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»