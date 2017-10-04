Бомбу в метро «Кировский завод» не нашли

Росгвардия завершила проверку бесхозного предмета, который, по уточнённой информации, лежал на путях на станции метро Петербурга «Кировский завод».

Как сообщает пресс-служба городского метро, на время проверки было остановлено движение поездов от станции.

«Проспект Ветеранов» до «Кировского завода» так как бесхозный предмет лежал на путях. Станция вечером 4 октября была закрыта почти полтора часа, однако в 21:50 экстренные службы завершили работу – безопасности пассажиров ничего не угрожает.