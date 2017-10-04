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04.10.2017 21:54
6 Комментариев

На страхование банков возьмут у вкладчиков

Дыру «Агентства по страхованию вкладов» закроют повышенными взносами уцелевших банков. Банкиры ропщут и просчитывают варианты, как переложить бремя на вкладчиков.
На страхование банков возьмут у вкладчиков

О том, что базовая ставка взносов в страховой фонд должна быть снова увеличена, решили в одностороннем порядке на заседании АСВ под председательством Эльвиры Набиуллиной, которое прошло 3 октября. В большом сообщении агентства об этом факте упомянуто парой строчек вскользь, хотя эксперты предрекают, что повышение с нынешних 0,12% до 0,15% от среднего остатка вкладов в банке за квартал выкачает миллионы из всех банков-участников системы страхования вкладов. Превентивное снижение процентных ставок по вкладам уже поставило рекорд.

На первый взгляд, повышение составляет всего 0,03% и вступает в силу с 2018 года. Но оно уже второе за два года. И когда в апреле 2016 года размер сбора увеличивали с 0,1 до 0,12% глава АСВ раскрывал доход от таких индексаций. Ежеквартально увеличение только на 0,02% стало прибавлять в фонд АСВ по 9 млрд рублей, а за год принесло дополнительно 36 млрд рублей. Нынешнее повышение, по оценкам экспертов, будет приносить агентству ещё не менее 13 млрд рублей в квартал, а в год – более 52 млрд. Это сопоставимо с объемом выплат вкладчикам «Татфондбанка» или «Мастер-Банка» (42-место в России), но капля в море по отношению к таким гигантам как, например, банк «Югра», страховка вкладчиков которого обошлась АСВ в 173 млрд рублей.

Общий объем вкладов в банковской системе, по данным АСВ, в первом полугодии 2017 года увеличился на 696,8 млрд рублей или на 2,9% и в целом, повышение, как отмечают эксперты, было ожидаемым.

«Увеличение базовой ставки страховых взносов в АСВ – сугубо вынужденная мера. Лишение лицензии сразу у нескольких крупных банков подряд, в числе которых только за последние месяцы оказались «Татфондбанк» и банк «Югра», привело к необходимости выплат довольно существенным сумм пострадавшим вкладчикам за счет резервов АСВ. На настоящий момент по результатам мониторинга Регулятора размер возмещения по вкладам в 1,4 млн руб. полностью покрывает по сумме лишь 57,9% всех вкладов, – рассказал «Фонтанке» аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев.

По его словам, ЦБ не может кредитовать агентство бесконечно и сейчас нельзя исключать, что впереди могут быть еще громкие дела, связанные с неспособностью банков выполнять свои обязательства перед вкладчиками.

«Таким образом возникла ситуация, что взносов банков – участников системы страхования вкладов физически не хватает на покрытие страхового возмещения по вкладам. Даже увеличение суммы кредитной линии ЦБ для фонда страхования вкладов на 210 млрд рублей – до 1,03 трлн рублей, не снимает остроты проблемы. Так что увеличения базовой ставки страховых взносов вполне можно было ожидать», – отметил он.

В то же время сами банкиры считают, что ситуацию в АСВ увеличение сбора не исправит, в отличие от их собственного бизнеса.

«Увеличение скажется на нашем банке напрямую, – рассказал «Фонтанке» руководитель одного из петербургских банков на условиях анонимности. – Все это забирают из нашего реального дохода и из нашей реальной прибыли. База для заработка падает, доходность падает. Куда это годится? Дыру в АСВ затыкают нашими деньгами. И это игра в одни ворота.
Если не выполняете наши требования — уходите с рынка. Идет административный беспредел».

По его словам, Сбербанк и крупнейшие госбанки, которые держат основные вклады населения, сейчас декларируют, что с них надо брать меньше, а с остальных банков больше взносов. Но пока речи о дифференциации  сбора средств в фонд не идет. Тогда как о перспективе дальнейшего повышения размеров отчислений АСВ банкиры уже задумываются.

«АСВ повышением этой ставки обескровливает банки, которые реально можно было бы капитализировать. Это очень существенная потеря. Вместо того, чтобы показать прибыль, уплатить налоги и включить их в капитал, я вынужден эти деньги буду отдать в котел АСВ безвозмездно, чтобы ЦБ мог продолжать наращивать дыру в банковском секторе», – отметил банкир.

Той же позиции придерживается и руководитель ассоциации российских региональных банков «Россия» Анатолий Аксаков, который ранее уже заявил, что банковское сообщество против повышения и изменение ставки не решит проблемы АСВ.

А главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников сообщил, что грядущее повышение ставки для банков уже начало сказываться на их непосредственных клиентах — кредитные учреждения начали снижать ставки по привлекаемым вкладам. В первую очередь это коснулось валютных вкладов, доходность по которым и так была менее 1%.

В сентябре 2017 года, накануне готовящегося решения, ставки по вкладам в банках упали до исторического минимума. По данным мониторинга Банком России максимальных процентных ставок по вкладам в российских рублях, в первой декаде месяца максимальная предлагаемая ставка составила 7,35%, во второй – 7,29%, в третьей – 7,24% годовых. А всего за 2016-2017 годы, после первого повышения ставки, её падение составило 2,7 процентных пункта. Сильнее ставки снижались только в кризисном 2015 году, когда они с января по декабрь стали меньше сразу на 5%.

Но уже сейчас очевидно, что увлечение сбора до 0,15% не поможет закрыть дефицит АСВ. А значит впереди новые кредиты от Центрального банка, которые агентство не успевает возвращать, спасая всё новых и новых вкладчиков и по сути превращаясь в долговую пирамиду, в которой тонущие спасают тонущих, в результате только быстрее отправляясь на дно.

Илья Казаков,
«Фонтанка.ру»


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комментарии пользователей (6)
Дмитрий Н
5 октября 2017 г. 00:21
Надо просто страховать не 100%, а 90% от суммы вклада. И прекратить страховать валютные вклады. Тогда расходов у АСВ станет гораздо меньше, и повышение ставки страхования не понадобится.
Vldmr
5 октября 2017 г. 00:05
Чем больше денег в АСВ — тем больше отзывают лицензий. Народная примета.
KontraSaiko
4 октября 2017 г. 23:45
Snaky: вы сейчас облигации придумали.
KontraSaiko
4 октября 2017 г. 23:42
А вот вам новая мулька по отмытию и выводу текущих счетов, что в офшоры ещё не утекли. Это даже мне понятно, но народишко радуецца, что ему аж полтора ляма из его же налогов выдадут
Snaky
4 октября 2017 г. 23:21
Странные какие-то манипуляции.. Можно ведь поступить проще — обязать (на законодательном уровне) взять каждого россиянина кредит и разместить данные кредитные средства на депозите в том-же банчке, без права закрытия. Лет так этак на 10.
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