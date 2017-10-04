Метро "Кировский завод" закрыто больше часа
На станции метро Петербурга «Кировский завод» вечером 4 октября уже более часа проводится проверка бесхозного предмета. Станция временно закрыта.
Как сообщает пресс-служба городского метро, «Кировский завод» закрыли в 20:33 – на станцию вызвали экстренные службы, которые должны проверить бесхозный предмет, оставленный на платформе. Всех пассажиров вывели из вестибюля, поезда на станции не останавливаются. Как сообщили «Фонтанке» читатели, правоохранительные органы на платформе обследуют рюкзак.