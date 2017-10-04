Россия рекордно скупает золото

Банк России резко увеличил скупку золота в международные резервы на фоне обострения отношений с США, которые готовят меры по радикальному ужесточению санкционного режима, пишет 4 октября российская пресса.

За январь-сентябрь ЦБ РФ приобрел 4,2 млн тройских унций золотых слитков рыночной стоимостью 5,3 млрд долларов, следует из статистики регулятора. Скорость, с которой пополнялся золотой запас, стала беспрецедентной за всю постсоветскую историю страны, уверены в издании "Финанс.ру".

Объемы скупки на 15% превысили показатель за тот же период прошлого года и более чем вдвое – уровень до введения санкций. По оценке Всемирного совета по золоту, после присоединения Крыма, начала конфликта в Донбассе и резкого обострения отношений с Западом Банк России скупает по 100 тонн драгметалла за полугодие – больше, чем все остальные ЦБ мира вместе взятые. В российские резервы уходит каждая восьмая унция, добытая на планете.

Сейчас Россия занимает 7-место в мире по золотому запасу, но если темпы скупки сохранятся (по 50 тонн в квартал), то уже в середине следующего года она сможет обойти занимающий 6-ю строчку Китай, у которого в резервах 1842 тонны.