Потерявший участников зимнего заплыва судоводитель стал фигурантом уголовного дела

В Петербурге возбуждено уголовное дело после того, как четверо участников заплыва в Кронштадт чуть не погибли из-за напившегося рулевого сопровождающей яхты «Педро Бора».

Как сообщает 4 октября пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета России, дело возбуждено по статье 238 УК РФ – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. 2 октября от Петропавловской крепости до форта «Константин» в Кронштадте стартовал зимний заплыв, в нем четверо пловцов, сменяя друг друга, должны были проплыть 32 километра в ледяной воде.

Спортсменов сопровождала яхта, но уже на подходе к форту её 35-летний рулевой хлебнул лишнего и ушёл далеко вперёд от плывущего.

Вытаскивать его из воды пришлось спасателям, мужчина не пострадал. Судно тем временем было отбуксировано к берегу. На борту в тот момент находились 12 человек, в том числе несовершеннолетний, на котором не было спасательного жилета. Яхтсмен, как считают правоохранительные органы, не только сам управлял яхтой будучи пьяным, но и пустил за штурвал кого-то из находящихся на борту, тоже нетрезвого. Расследование уголовного дела продолжается.