Петербургский избирком накажет партии, не сдавшие вовремя финансовую отчетность

Санкт-Петербургская городская избирательная комиссия составит протоколы о нарушении административного кодекса РФ в отношении региональных отделений порядка десяти партий, не предоставивших вовремя отчеты о своей финансовой деятельности.

Об этом «Фонтанке» 4 октября сообщили в «Партии роста», попавшей под раздачу. Информацию подтвердили в аппарате ГИК.

Протокол в отношении «Партии роста» будет составлен за непредоставление отчетности в 2015 году. Отметим, что на тот момент Оксана Дмитриева, нынешний лидер фракции партии в ЗакСе, и ее сторонники не имели отношения к региональному отделению. Но отвечать за действия предшественников придется им.

В Горизбиркоме рассказали, что ведут планомерную работу по выявлению партий, недобросовестно выполняющих свои обязательства по сдаче отчетов. С 2015 года по настоящее время было составлено 38 протоколов и проведено 29 судов, по итогам которых было принято решение оштрафовать партии на 1,2 млн рублей.

В августе-сентябре 2017-го были составлены протоколы о нарушении КоАП в отношении шести партий. Претензии были предъявлены к Аграрной России, Ветеранам России, Партии Нацбезопасности, Партии возрождения аграрной России , Коммунистам России и Партии Великое Отечество.

Отметим, что, согласно КоАП, нарушение порядка или срока представления сведений о поступлении и расходовании средств политической партии, сводного финансового отчета политической партии влечет штраф для регионального отделения от 50 до 100 тыс. рублей.