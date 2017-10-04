В Петербурге сайентолога отдали под суд за продажу несуществующих квартир на 33 миллиона

Представитель «Сайентологической церкви Петербурга» Екатерина Заборских обвинена в хищении денег под видом продажи несуществующих квартир. Дело передано в суд.

Как стало известно «Фонтанке» 4 октября, Смольнинский суд принял к производству уголовное дело об особо крупном мошенничестве в отношении горожан, пожелавших стать владельцами квартир-студий или особняков в Петербурге и пригородах. Обвинение предъявлено члену сайентологической организации Екатерине Заборских.

По версии обвинения, она была председателем правления потребительских обществ «Олимп» и «Вилла Валлей» и жилищно-строительных кооперативов «Суздальский дворик» и «Троицкая гора». В 2012 – 2015 годах Заборских самостоятельно или через доверенных лиц заключила 29 договоров о предоставлении жилья, при этом у представляемых ею юридических лиц отсутствовали разрешения на строительство и права собственности на земельные участки. Покупатели вносили взносы в размере от 400 тыс. до 3 млн рублей.

В пресс-службе Санкт-Петербургского городского суда «Фонтанке» подтвердили поступление дела Заборских, уточнив, что она обвиняется в хищении денежных средств на общую сумму более 33 млн рублей.

«Дело к рассмотрению еще не назначено», – уточнили в пресс-службе.

Екатерина Заборских второй раз привлечена по аналогичному обвинению. В настоящее время Октябрьский суд Петербурга рассматривает дело о мошенническом хищении сайентологом около 130 млн рублей по схеме продаж мифического жилья. Процесс длится с апреля 2016 года. Длительность связана со значительным количеством потерпевших и свидетелей.

Бизнес-деятельность Заборских напрямую не связана с ее участием в жизни «Сайентологической церкви Петербурга», хотя, по версии следствия, взятые у потенциальных покупателей жилья миллионы расходовались в том числе на нужды сайентологов.

Кроме Заборских, в сферу интересов силовиков попало руководство «Сайентологической церкви Петербурга». ФСБ расследует дело об экстремизме. По версии следствия, система дисциплинарных взысканий у сайентологов выстроена таким образом, что провинившиеся адепты подвергаются систематическим унижениям. Благодаря стараниям ФСБ они выделены в самостоятельную социальную группу «Источники неприятностей». Странность предъявленного обвинения вынудила группу правозащитников во главе с председателем Московской Хельсинкской группы Людмилой Алексеевой подписать открытое письмо Владимиру Путину о возможном попрании свободы религиозных убеждений.