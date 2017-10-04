СКА повторил рекорд КХЛ по количеству побед подряд

Очередной победой для хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги против "Салавата Юлаева". Армейцы с Невы выиграли со счётом 6:1, повторив рекорд лиги по количеству побед, одержанных подряд.

Голы забили Патрик Херсли (8-я минута), Илья Ковальчук (11, 29), Александр Барабанов (13) и Никита Гусев (26).

Это победа стала для СКА 18-й, что является повторением рекорда КХЛ. Такая же серия в сезоне-2010/11 была у омского "Авангарда". Следующий матч армейцы сыграют 6 октября в Петербурге против "Сибири".