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04.10.2017 19:27

СКА повторил рекорд КХЛ по количеству побед подряд

Очередной победой для хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги против "Салавата Юлаева". Армейцы с Невы выиграли со счётом 6:1, повторив рекорд лиги по количеству побед, одержанных подряд.

Голы забили Патрик Херсли (8-я минута), Илья Ковальчук (11, 29), Александр Барабанов (13) и Никита Гусев (26).

Это победа стала для СКА 18-й, что является повторением рекорда КХЛ. Такая же серия в сезоне-2010/11 была у омского "Авангарда". Следующий матч армейцы  сыграют 6 октября в Петербурге против "Сибири".


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В субботу, 2 сентября, состоялась церемония награждения победителей Telegram-квеста #ПетербургскийДвиж. Компании «Петербургская Недвижимость» и Setl City поздравили первую десятку игроков, набравших максимальное количество очков, и вручили им заслуженные призы – модные самокаты и велосипед.
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