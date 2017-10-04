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04.10.2017 19:24
12 Комментариев

МЧС России закупило квадрокоптеры в полтора раза дороже рыночной цены

ГУ МЧС по Петербургу получит четыре из 600 беспилотников, закупленных по цене в полтора раза выше рыночной. Это очередная госзакупка дронов на сумму более 100 млн рублей, несмотря на интерес к этому вопросу ФСБ и Следственного комитета. «Фонтанка» узнала, а 47news проанализировал контракты. Журналистам стала видна дружба сына министра МЧС Владимира Пучкова с сыном продавца квадрокоптеров.

Как стало известно «Фонтанке», в ближайшее время со склада в Ногинске в петербургское управление МЧС должны поступить четыре китайских квадрокоптера. Столько же получит управление МЧС по Ленобласти. Это часть масштабной закупки шестисот беспилотных летательных аппаратов, поставка которых завершилась 27 сентября. Стоимость контракта составила 105 миллионов, конкурс был проведен весной нынешнего года.

Один беспилотник Phantom 4 Pro китайской компании DJI обошелся ведомству в 175 тыс. 300 рублей, тогда как рыночная цена такого аппарата в рознице колеблется на уровне 125 тысяч, а предложения начинаются от 90 тысяч.

Масштабное оснащение МЧС квадрокоптерами началось в 2015 году, когда в структуре ведомства были созданы центры беспилотной авиации. Их основная задача — мониторинг в зонах чрезвычайных ситуаций. Первыми стали 200 китайских беспилотников DJI Phantom 3 Advanced стоимостью 38 млн рублей. Тогда «Фонтанка» заметила, что аппараты рыночной стоимостью (с учетом комплектующих) менее ста тысяч были приобретены по 190 тыс. рублей за штуку. При этом сами коптеры были любительскими и не подходили для решения задач службы.

Прошлые контракты 2015 и 2016 годов проверила Счетная палата. После ее выводов к делу присоединилась ФСБ. Летом нынешнего года в калужское управление и департамент развития МЧС в Москве пришли за документами и ответственными лицами. После этого история ушла из публичного поля.

Отметим, что в 2016 году калужское МЧС объявило конкурс на закупку 106 дронов с тепловизором стоимостью 131,7 млн рублей. В аукционе победила компания «Связь–Транс.М», которая передала гаджеты для модернизиции калужской компании «Беспилотные системы». Сын ее директора Антона Панфилова дружит с сыном министра МЧС Владимира Пучкова. Тот, в свою очередь, проявляет особое внимание к производственной площадке «Беспилотных систем».

Как выяснили наши коллеги из 47news, это лишь один из пазлов в картине непрестанных закупкок беспилотников по ценам, вызывающим вопросы. Отметим, что министр МЧС Владимир Пучков, судя по всему, проявляет прочное внимание к закупкам летательных аппаратов. В феврале нынешнего года на коллегии министерства он утвердил план поставок этой продукции. Так, в 2018 году на них будет потрачено 183,7 миллиона, а в 2019-м еще 126 миллионов. С учетом прошлых двух лет общая сумма уже превысила 600 млн рублей.

Читайте подробнее на 47news.


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комментарии пользователей (12)
agree
4 октября 2017 г. 21:17
Циник:
МЧС себе заказало генеральские хрустальные погоны?
У них они давно есть. )
Справедливейший
4 октября 2017 г. 21:09
Только лохи закупают дешевле рыночной цены, а МЧС не ЛОХ
Лена Головач
4 октября 2017 г. 20:56
mikkola: как оне сами себя расстреливать будут? Это же неправославно.
KillBeach
4 октября 2017 г. 20:21
Так это же "скрепы", причем мелкие..Чего к ведомству привязались ?
mikkola
4 октября 2017 г. 20:21
Воруют, и вообще ничего не боятся. Может, все таки начать расстреливать?
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