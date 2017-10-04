“Фонтанка” за 60 секунд — 4 октября

На недостроенной школе искусств на Туристcкой украли 18 млн рублей. По этому поводу задержан недавний подрядчик Смольного Владимир Артеев. По случайному совпадению он помог государству со школой, когда комитет по строительству возглавлял его брат Андрей.

А вот бывший глава ВЕФК Александр Гительсон обвинен в хищении 20 млрд, но суды прогуливает. Арестован заочно. Заочно, похоже, и отсидит.

Сергей Фурсенко рассказал, что теперь для него изменится после шедеврального диалога с Путиным. «Наш президент, по-моему, все знает», – загадочно сказал Фурсенко. То есть такому человеку в принципе можно ничего не обещать.

«Фонтанка» реконструировала путь американского миллионера Стивена Пэддока, который расстрелял толпу в Лас-Вегасе с высоты 32-го этажа.

В Петербурге и Ленобласти живет 44,6 тысячи безнадежных должников по-крупному. Петербуржцу Виктору Ширшеву банк простил 1,8 млн рублей. Взять с него удалось на сумму 19 тысяч рублей: «Фольксваген» 1992 года выпуска, пылесос «Вихрь», аквариум для черепашки и «Нокиа» 3310. Широко жил партизан Боснюк.

Навальному в очередной раз не нашлось места в центре Петербурга под митинг-встречу. А срок уже близенько.

Кинотеатр «Синема 5» в Петербурге попросил защиты полиции от «Православного государства», которое обещало жечь за «Матильду». Теперь мы знаем, где ее собираются показать.

В Москве определили победителей главной телевизионной премии страны — ТЭФИ. Мы посмотрели работы номинантов. Все — тлен. Но лютого огня на пару минут набралось.