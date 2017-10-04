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В Петербург зовут узбекский автопром
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04.10.2017 19:19
2 Комментариев

В Петербурге ждут узбекский автопром

На площадку простаивающего в Петербурге завода General Motors «сватают» GM Uzbekistan, «дочку» американского концерна и его узбекского партнера «Узавтоcаноат».
В Петербурге ждут узбекский автопром
gmuzbekistan.uz

Факт переговоров официально подтвердил глава Минпромторга Денис Мантуров, однако планам перезапустить предприятие в Шушарах может помешать сама GM, не желающая расставаться с площадкой. Кроме того, за крупного налогоплательщика с Северной столицей готовы побороться Самара и Новочеркасск.

Возможность сборки узбекских автомобилей в России обсуждалась в ходе Российско-узбекского бизнес-форума. «После ряда переговоров для этих целей российской стороной предложено рассмотреть производственную площадку General Motors в Санкт-Петербурге», – процитировала своего руководителя Дениса Мантурова пресс-служба Минпромторга.

Речь прежде всего идет о приходе в Россию производителя автомобилей под брендом Chevrolet и собственной марки Ravon (прежнее название Daewoo) – компании GM Uzbekistan, которая на 25% принадлежит американскому концерну General Motors, а на 75% – узбекскому автоконцерну «Узавтоcаноат». Однако в Минпромторге не исключают вероятности, что «Узавтоcаноат» может прийти и самостоятельно. Россия готова открывать свой рынок не безвозмездно. В ответ на гостеприимство чиновники рассчитывают на локализацию в Узбекистане производств «ГАЗ», «КАМАЗ» и «УАЗ», говорится в сообщении ведомства от 3 октября.

В GM Uzbekistan подтвердили «Фонтанке», что заинтересованы в запуске завода в России. Но что именно будут там производить и в каких объемах, еще не решили. «Комментировать конкретные планы по инвестициям тоже рано, переговоры только начались», – сказал руководитель службы по связям с общественностью Алишер Конилов, добавив, что сторонами выступают министерства промышленности России и Узбекистана, «Узавтоcаноат», а сама General Motors пока не вовлечена.

Рассматривается не только площадка General Motors в Шушарах. Кроме Петербурга приютить у себя «дочку» узбекского производителя готова Самарская область и Карачаево-Черкесия. В последней речь идет о заводе Derways, собирающем автомобили китайских производителей Lifan, Chery, Geely и других. По словам Алишера Конилова, компания изучит преимущества каждого из вариантов и после этого примет решение.

В самом «Узавтоcаноат» на момент публикации на запрос «Фонтанки» не ответили.

Напомним, американский General Motors в марте 2015 года объявил, что с российского рынка уходят бренд Opel, а также все массовые модели марки Chevrolet. Остались лишь премиальные автомобили брендов Cadillac и Chevrolet. Автоконцерн на неопределенный срок остановил завод GM в Петербурге, а также прервал контрактное производство на мощностях группы ГАЗ и сотрудничество с калининградским «Автотором». Сама компания объяснила уход «экономическими причинами» и уведомила Минпромторг, что готова вернуться в Россию «при изменении рыночного тренда», но некоторые эксперты назвали причиной поспешного ухода давление правительства США.

Осенью 2016 года глава комитета по промышленной политике и инновациям Смольного Максим Мейксин заявил, что законсервированная площадка может снова заработать. Позже он сообщал, что переговоры идут с несколькими претендентами, но конкретных имен не произнес. В разговорах с участниками рынка назывались белорусский партнер GM – завод «Юнисон», а также немецкий BMW. Известно, что один из них сделал технический аудит завода GM и обсуждал со Смольным планы по созданию рабочих мест и поступлению налогов.

Представить нового хозяина завода чиновники обещали к лету 2017 года, но и этого не произошло. Как пояснил Максим Мейксин, переговоры были остановлены из-за того, что GM решил продать свой европейский бизнес концерну PSA, и властям города было непонятно, вошла ли площадка в Шушарах в эту сделку. Но, по мнению участников рынка, более вероятной причиной было нежелание самого GM расставаться с заводом, а также то, что производители не смогли получить от Минпромторга желаемых льгот.

К осени 2017-го остался только один претендент, и он ведет переговоры с Минпромторгом, сообщали в Смольном.

Эксперты и участники рынка, опрошенные «Фонтанкой», изначально делали ставки именно на GM Uzbekistan. К примеру, Андрей Ивойлов, совладелец сети салонов «Р-Моторс» и экс-дилер GM, указывал на два ключевых преимущества. Во-первых, у совместного предприятия есть возможность претендовать на налоговые льготы GM, без которых проект нерентабелен. Во-вторых, предприятие специализируется на бюджетных моделях, а значит, сможет обеспечить заводу большую загрузку, в отличие от BMW и «Юнисон», который занимается сборкой Cadillac. Генеральный директор «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин оценивал, что на площадке в Шушарах GM Uzbekistan мог бы производить от 50 тысяч машин в год.

Причем востребованы в России будут не только автомобили Chevrolet, но и более бюджетная собственная марка GM Uzbekistan – Ravon. Их поставки начались в 2016 году. По данным Ассоциации европейского бизнеса, по итогам восьми месяцев 2017 года, компании удалось реализовать 7,7 тысячи машин Ravon и занять 0,8% рынка. Это в десять раз меньше, чем составляла совокупная доля Opel и Chevrolet до ухода GM. Однако у бренда есть потенциал. С точки зрения цены Ravon — прямой конкурент Lada. К примеру, самая дешевая модель R2 стоит от 439 тысяч рублей.

Но эксперты выражают сомнения, что соперник АвтоВАЗа придет именно в Петербург. К примеру, в пользу Самарской области могут сыграть связи узбекского предприятия с местными производителями: «Узавтосаноат» поставляет комплектующие на конвейеры УАЗ и АвтоВАЗ.

Пока не ясна и позиция самой General Motors. В российском представительстве компании подчеркнули, что, несмотря на сомнения Смольного, именно она является владельцем площадки в Шушарах, а значит, за ней и последнее слово в решении судьбы завода. «Переговоры комментировать не можем, только свершившиеся факты. Сейчас завод в Шушарах находится в законсервированном состоянии. Решения об изменении статуса или планов его использования нет», – заявил директор по связям с общественностью Сергей Лепнухов.

Галина Бояркова,
«Фонтанка.ру»


© Фонтанка.Ру

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комментарии пользователей (2)
***
4 октября 2017 г. 21:28
Какая честь для маленького заштатного городишки пригласить такую великую автомобильную державу.
lyolik
4 октября 2017 г. 21:12
УзДэу нам не надо — это гробы....
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