Гражданина Китая будут судить за попытку увезти из Петербурга картину Саврасова

«Зимний пейзаж» кисти Саврасова и альбом для зарисовок Ольги Лагоды-Шишкиной были изъяты из багажа гражданина Китая, который намеревался вывезти их за пределы России через аэропорт «Пулково».

Как сообщает городская прокуратура 4 октября, иностранца задержали в петербургском аэропорту в марте текущего года. В его чемодане лежал холст, который позже эксперты идентифицировали как «Зимний пейзаж» художника Алексея Саврасова. Какая именно из картин могла уехать в Китай, надзорный орган не уточняет – согласно информации с сайта, посвященного этому автору, он написал как минимум пять картин под таким названием.

Кроме пейзажа в ручной клади иностранца оказался альбом для зарисовок с эскизами художницы Ольги Лагоды-Шишкиной, второй жены знаменитого пейзажиста Ивана Шишкина.

Эти предметы искусства гражданин Китая не пытался задекларировать — у него не было никаких документов, необходимых для вывоза картин. Общую сумму найденного в его багаже эксперты оценили в 1,3 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено по статье 226.1 УК РФ — контрабанда культурных ценностей. Его рассмотрит Московский районный суд.